Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Habertürk'e konuştu

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türk basınında ilk kez Habertürk'e konuştu.

Zelenskiy, "Ukrayna savaşı kazandı mı?, hâlâ kendisine ve ailesine yönelik suikast riski var mı?, Putin'i neden savaş suçlusu olarak görüyor?" şeklinde soruları özel röportajda yanıtladı.

Habertürk Diplomasi Editörü Sena Alkan'ın özel röportajı saat 19.00'da Habertürk TV'de..