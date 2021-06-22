Otomotiv endüstrisinde artan rekabet ve elektrikli araçları geliştirmenin yüksek maliyetleri, markalara tasarruf önlemleri aldırıyor.

Son olarak Alman üretici BMW, 2020'li yılların ortalarına kadar üretimdeki maliyetleri azaltacağını açıkladı.

Alman yayın organı Handelsblatt'ın konuşan BMW Yönetim Kurulu Üyesi Milan Nedeljkovic, "2025'e kadar üretimdeki maliyetleri yüzde 25 kadar azaltacağız" dedi.

BMW geçen ay yaptığı açıklamada, global çip krizi ve ham madde fiyatlarındaki artışa rağmen 2021 kâr hedeflerini tutturacağın bildirmişti.