Alman pastası, yapılışının patik olması ve lezzetiyle sizin favoriniz olacak. Sizlerde gün sofralarınıza, misafirlerinize farklı tarif arayanlardansanız bu tarifi denmenizi öneririm.

Kaç Kişilik: 6-8 kişilik

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pratik Alman Pastası İçin Gereken Malzemeler:

Keki İçin;

2 adet yumurta

1,5 çay bardağı şeker

1 çay bardağı süt

3 çay bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

Kreması İçin;

500 ml süt

3 yemek kaşığı un

1 çay bardağı şeker

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Alman Pastası Yapılışı:

İlk olarak keki hazırlamalıyız.

Bu nedenle derince bir karıştırma kabına 2 adet yumurta ile 1,5 çay bardağı şekeri alın.

Krema kıvamı alana kadar mikserle çırpın.

Daha sonra süt, un, sıvı yağ, kabartma tozunu ekleyerek, spatula ile karıştırın.

Hazırlamış olduğunuz kek karışımını, yağlamış olduğunuz tepsiye ya da kalıba dökün.

Önceden ısıttığınız 160 derece fırında, pişirin.

Kek piştikten sonra fırından alarak oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Bu arada kremasını hazırlayın.

Krema için gereken tüm malzemeleri bir tencereye alın.

Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Krema hazır olduğunda, soğumuş olan kekinizi ortadan ikiye bölün.

Kremayı ikiye böldüğünüz keklerin arasına eşit olacak şekilde yayın.

Üzerine pudra şekeri serpin.

Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Alman pastasının keki için kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekmektedir.

Şeker ve yumurta köpük köpük olana kadar çırpılmalıdır.

Kuru malzemeleri eleyerek kullanırsanız unun topaklanmasını önler ve kabartma tozunun her yere eşit gelmesini sağlarsınız.

Bu şekilde de kekiniz daha çok kabaracaktır.

Kekinizi fırına koyduktan sonra ilk 20 dakika fırını açmayın.

Aksi halde ısı değişiminden dolayı kekiniz çökecektir.

Kekinizin kremasını pişirirken pürüzsüz bir kıvam elde etmelisiniz.

Topaklanma olmaması için güzel bir şekilde karıştırmalısınız.

Krema da kullanılan yumurtayı istemezseniz kullanmayabilirsiniz.

Pastanızın arasına muz ya da çilek dilimleri koyabilirsiniz.