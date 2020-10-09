Alman pastası, yapılışının patik olması ve lezzetiyle sizin favoriniz olacak. Sizlerde gün sofralarınıza, misafirlerinize farklı tarif arayanlardansanız bu tarifi denmenizi öneririm.
Kaç Kişilik: 6-8 kişilik
Hazırlama Süresi: 20 dakika
Pişirme Süresi: 30 dakika
Pratik Alman Pastası İçin Gereken Malzemeler:
Keki İçin;
2 adet yumurta
1,5 çay bardağı şeker
1 çay bardağı süt
3 çay bardağı un
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
Kreması İçin;
500 ml süt
3 yemek kaşığı un
1 çay bardağı şeker
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilya
Alman Pastası Yapılışı:
İlk olarak keki hazırlamalıyız.
Bu nedenle derince bir karıştırma kabına 2 adet yumurta ile 1,5 çay bardağı şekeri alın.
Krema kıvamı alana kadar mikserle çırpın.
Daha sonra süt, un, sıvı yağ, kabartma tozunu ekleyerek, spatula ile karıştırın.
Hazırlamış olduğunuz kek karışımını, yağlamış olduğunuz tepsiye ya da kalıba dökün.
Önceden ısıttığınız 160 derece fırında, pişirin.
Kek piştikten sonra fırından alarak oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
Bu arada kremasını hazırlayın.
Krema için gereken tüm malzemeleri bir tencereye alın.
Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.
Krema hazır olduğunda, soğumuş olan kekinizi ortadan ikiye bölün.
Kremayı ikiye böldüğünüz keklerin arasına eşit olacak şekilde yayın.
Üzerine pudra şekeri serpin.
Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Alman pastasının keki için kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekmektedir.
Şeker ve yumurta köpük köpük olana kadar çırpılmalıdır.
Kuru malzemeleri eleyerek kullanırsanız unun topaklanmasını önler ve kabartma tozunun her yere eşit gelmesini sağlarsınız.
Bu şekilde de kekiniz daha çok kabaracaktır.
Kekinizi fırına koyduktan sonra ilk 20 dakika fırını açmayın.
Aksi halde ısı değişiminden dolayı kekiniz çökecektir.
Kekinizin kremasını pişirirken pürüzsüz bir kıvam elde etmelisiniz.
Topaklanma olmaması için güzel bir şekilde karıştırmalısınız.
Krema da kullanılan yumurtayı istemezseniz kullanmayabilirsiniz.
Pastanızın arasına muz ya da çilek dilimleri koyabilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!