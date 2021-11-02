Porsche Deneyim Merkezi’nde düzenlenen Porsche Sürüş Deneyimi etkinliği, pandemi döneminde verilen aranın ardından yeniden düzenlendi.
Etkinlikte, Porsche’nin Taycan ve Taycan Cross Turismo gibi tamamen elektrikli ilk spor otomobillerinin yanı sıra 911 Carrera, 911 Turbo S, 718 Cayman, Cayenne E Hybrid, Cayenne GTS, Panamera GTS, Panamera 4S E-Hybrid modelleri ile sürüş deneyimi yaşandı. Porsche Pistte Sürüş Deneyimi boyunca katılımcılar pistte sürüş, slalom, off-road, skid circle & kick plate etaplarında markanın farklı modellerinin sürüş dinamiklerini ve sürüş teknolojilerini deneyimleme fırsatı buldular.
Porsche modellerinin karakteristik özelliklerini ve markanın ulaştığı son noktayı anlatabilmek için en ideal ortamın bu gibi etkinliklerle sağlandığını belirten Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, "Halen Türkiye’de satışa sunmakta olduğumuz modellerimizi, farklı kılan özellikleriyle anlatmak için bu tür deneyimler sunuyoruz. Pandemi döneminde bir süre ara vermek zorunda kaldığımız bu etkinliklerde müşterilerimizle farklı deneyim günleri geçiriyoruz. Bu sene toplam 5 gün süren bir deneyim programı hazırladık. Bazı konuları anlatmanın en iyi yolu, onu deneyimleyebilme imkanı sunmaktan geçiyor" diye konuştu.
'YIL SONUNDA 165 ADET ŞARJ İSTASYONU HAZIR OLACAK'
Türkiye’de elektrikli otomobil ekosistemin gelişmesine katkı sağladıklarını anlatan Eskinazi, "Alt yapı yatırımları gerçekleştiriyoruz. Tüm elektrikli araç kullanıcıları için ülke çapında 117 adet şarj istasyonunun kurulumunu tamamladık. 2021 yılı sonunda hedefimiz 165 adet şarj cihazına ulaşmak" diye konuştu.
Verilen bilgiye göre, İstanbul Park'ta piste çıkan modeller arasında 718 Boxster S, Cayman S, 911 Carrera, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, 911 Turbo, 911 Turbo S, Panamera 4S E-Hybrid, Panamera GTS (+ST), Panamera Turbo S E-Hybrid ST, Cayenne E-Hybrid, Cayenne GTS, Cayenne Turbo Coupé, Cayenne Turbo S E-Hybrid, Taycan 4S, Taycan Turbo, Taycan Turbo S, Taycan Turbo S Cross Turismo bulunuyor.
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 26 ülkenin dahil olduğu Porsche Orta ve Doğu Avrupa bölgesi (PCEE), Porsche Sürüş Deneyimi etkinliğini ilk kez 2015 yılı Mart ayında İstanbul’da hayata geçirmişti.
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