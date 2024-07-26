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        Haberler Dünya Alman istihbaratı uyardı: "Rusya'nın Avrupa'da sabotaj faaliyetleri arttı" | Dış Haberler

        Alman istihbaratı uyardı: "Rusya'nın Avrupa'da sabotaj faaliyetleri arttı"

        Almanya'da iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı, internet sitesinden "Sabotaja karşı korunma" başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada istihbarat servislerinin özellikle Alman şirketlerinin çalışanlarının sosyal medya profillerini değerlendirdiği yazıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 18:26 Güncelleme: 26.07.2024 - 18:26
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        'Rusya'nın sabotaj faaliyetleri arttı'
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        Almanya'da iç istihbarattan sorumlu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Rusya'nın Avrupa'daki sabotaj faaliyetlerinde artış olduğu uyarısında bulundu.

        BfV'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik sabotaj faaliyetlerinde artış olduğu uyarısında bulunularak, Rus istihbarat servislerinin özellikle Alman şirketlerinin çalışanlarının sosyal medya profillerini değerlendirdiğine dair bulgulara dikkat çekildi.

        "Sabotaja karşı korunma" başlığını taşıyan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Rusya'nın Almanya ve Avrupa'da sabotaj eylemlerinde bulunma riskinin boyutu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşını çevreleyen durumun gelişimine ve Rusya ile Batı arasında süregelen çatışmanın gelişimine bağlıdır. 2023'ten bu yana Avrupa genelinde gözlemlenen vakalar ve Almanya'daki olası faaliyetlere ilişkin artan belirtiler şu anda değerlendirmenin yeniden yapılmasına yol açıyor. Almanya'da sabotaj faaliyetleri ya da buna karşılık gelen hazırlık eylemleriyle ilgili olarak artan bir risk söz konusudur."

        Alman basınına göre de Rusya yanlısı bilgisayar korsanları tarafından Alman makamlarının ve şirketlerinin web sitelerine yönelik siber saldırılar tespit edilmeye devam ediyor.

        Yaklaşık 2 hafta önce de ABD istihbaratının Rusya'nın Ukrayna için top mermileri ve askeri araçlar ürettiği bildirilen güçlü bir Alman silah üreticisinin genel müdürüne suikast düzenlemeyi planladığını Alman makamlarına bildirdiği ortaya çıkmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #almanya
        #rusya
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