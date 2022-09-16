Alman hükümeti, Rosneft Almanya’ya kayyum atadı

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, ham petrol ithalatçıları Rosneft Germany ve RN Refining & Marketing GmbH'nin Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA) yönetimine devredildiği belirtildi.
Berlin için önemli bir dizel ve benzin yakıtı sağlayıcı olan Schwedt'teki PCK rafinerisinin kontrolü de Bundesnetzagentur’a verildi.
Bakanlığın açıklamasında, Rosneft Almanya'nın ülkenin petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturduğunu ve Almanya'nın en büyük petrol işleme şirketlerinden biri olduğunu belirtilerek, kayyum atanmasının enerji arz güvenliğine yönelik tehdide karşı adım olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Başbakan Olaf Scholz, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg eyalet başbakanı Dietmar Woidke'nin, Rosneft Almanya’nın geleceğine yönelik paketin ayrıntılarını bugün yerel saatle 13.30'da açıklayacağı belirtildi.
Enerji Güvenliği Yasası, Alman hükümetine enerji arz güvenliğini sağlamak için kritik şirketlere kayyum atama yetkisi vermişti.
Rosneft Almanya, Berlin-Brandenburg bölgesi ve Batı Polonya için benzin, dizel ve gazyağı tedarikinde büyük önem taşıyan Schwedt'teki PCK rafinerisinin yüzde 54,7'lik hissesine sahip bulunuyor.
Rusya-Ukrayna savaşından önce ihtiyacı olan ham petrolün yüzde 35'ini Rusya’dan alan Almanya bu yılın sonuna kadar Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedefliyor.
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