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        Haberler Dünya Alman bakandan Fransızlara: Milliyetçilik sorunların çözümü değil | Dış Haberler

        Alman bakandan Fransızlara: Milliyetçilik sorunların çözümü değil

        Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Fransa'da en çok oyu aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin kazanmasının ardından erken seçime giden ülkede, seçmene, "Milliyetçilik sorunların çözümü değil" mesajını verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 14:39 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:41
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        Alman bakandan Fransızlara 'milliyetçilik' uyarısı
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        Almanya Savunma Bakanı, Fransa'nın başkenti Paris'i ziyareti sırasında, Avrupa tarihinin milliyetçiliğin sorunlara çözüm getirmediğini gösterdiğini söyledi ve Fransa'da yaklaşan parlamento seçimlerini liberal güçlerin kazanmasının kendisini daha mutlu edeceğini belirtti.

        Alman Bakan Pistorus, Fransız mevkidaşının konuğu olarak bulunduğu Paris'te, "Kendi adıma ve Almanya'nın görüşü olarak şunu söyleyebilirim ki milliyetçilik hiçbir zaman sorunlara çözüm olmamıştır. Bu, Avrupa tarihinin ihmal edilemeyecek bir dersidir. Bu nedenle demokratik, özgür ve Avrupa yanlısı güçleri ve dolayısıyla Avrupa'nın geleceğini güçlendirecek gerçek bir sonuç elde edilirse mutlu olurum"" ifadesini kullandı.

        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin yüzde 31 oy alarak en yakın rakibi liberal Rönesans partisinin iki katından fazla orana ulaşmasının ardından Rönesans partisinin lideri Cumhurbaşkanı Macron, parlamentoyu feshederek erken seçim kararı almıştı.

        ANKETLERDE LE PEN'IN PARTİSİ ÖNDE

        Son anketler, Fransa'daki erken genel seçimlerin ilk turunda en çok oyu aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) liderliğindeki koalisyonun alacağını gösteriyor.

        Ipsos anket şirketinin Le Parisien gazetesi ve Radio France için yaptığı anketler, seçimlerin 30 Haziran'da yapılacak ilk turunda RN partisinin yüzde 31,5 ile ilk sırada çıkacağını, sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesinin ise yüzde 29,5 ile ikinci sırada yer alacağını gösterdi.

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