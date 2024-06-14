Alkollü ve öfkeli!
Olay, Aksaray'da meydana geldi. Aksaray'da genç bir kız alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu. Ama asıl olay sonrasında yaşandı. Direksiyonda ben yoktum yalanına polise inandıramayınca öfkesini gazetecilerden çıkarmaya çalıştı.
Giriş: 14.06.2024 - 19:27 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:27
Olay, Aksaray'da meydana geldi.
Aksaray'da genç bir kız alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu.
Ama asıl olay sonrasında yaşandı.
Direksiyonda ben yoktum yalanına polise inandıramayınca öfkesini gazetecilerden çıkarmaya çalıştı.
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