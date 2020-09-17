Alkollü ve ehliyetsizdi! Aybüke'nin sonu oldu! Öyle bir şey dedi ki!

DHA

Konya'da, 4 Eylül sabahı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerindeki Cumhuriyet Polis Merkezi önündeki kavşakta Samet Kurt (31),otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu. Ancak arkadan gelen Emel Gümüş'ün kullandığı otomobil, Kurt'un aracına çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Samet Kurt, eşi Teslime Kurt (28) ve bebek koltuğundaki 2 yaşındaki Aybüke Kurt yaralandı.

AYBÜKE BEYİN KANAMASI GEÇİRİP ÖLDÜ

DHA'da yer alan habere göre yoldan geçen bir doktorun ilk müdahalesini yaptığı Aybüke ve diğer yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet-Teslime Kurt çifti yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, beyin kanaması geçiren Aybüke, yoğun bakım ünitesinde alındı. Küçük Aybüke, geçen salı akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kazanın ardından gözaltına alınan ve bir mühendislik firmasının ortağı olan sürücü Emel Gümüş'ün ise ehliyetsiz ve 1.20 promil alkollü olduğu halde araç kullandığı ortaya çıktı. Emel Gümüş'ün kazadan bir hafta önce alkollüyken hasarlı kazaya karıştığı, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu, son kazadaki aracın ise kiralık olduğu tespit edildi.

MAHKEME SERBEST BIRAKMIŞTI

Polisteki ifadesinde, ''Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum ancak işlerimi takip edebilmek için araç mecburen kullanıyorum" diyen Gümüş, sevk edildiği adliyede, adli kontrolle serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Gümüş'ün adli kontrolle serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Gümüş, yeniden gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede Konya 5'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı.

"BÜYÜK VİCDAN AZABI DUYUYORUM"

Emel Gümüş'ün hakimlikteki savunması ortaya çıktı. Savunmasında olaydan dolayı vicdan azabı duyduğunu belirten Gümüş, "Olanlardan dolayı çok üzgünüm. Bu durumu kimse istemez. Ben de anneyim. Hatalıyım, kabul ediyorum. Kalp ve şeker hastalığım var. Evde 19 yaşında oğlum var. Kendisinin bakımıyla ben ilgileniyorum. Çok büyük vicdan azabı duyuyorum" dedi.

AVUKATI: TUTUKLAMAYA SEVK ETMEK HUKUKA AYKIRIDIR

Emel Gümüş'ün avukatı ise müvekkilinin tutuklamaya sevk edilmesinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. Avukat, "Müvekkilim daha önce 17 kez ameliyat geçirdi. Bu sebeple kendisinin cezaevinde kalması sağlık açısından tehdit oluşturmaktadır. Bakmakla yükümlü olduğu 19 yaşında bir oğlu vardır. Oğlu ile sadece müvekkilim ilgileniyor. Ortaya çıkan bir delil yoktur. Hiçbir delil yokken savcılığın tutuklamaya sevk etmesi hukuka aykırıdır. Müvekkil sabit ikametgah sahibidir. Kaçma şüphesi yoktur. Deliller büyük ölçüde toplanmıştır. Bu nedenle karartılma ihtimali bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

15 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Öte yandan Minik Aybüke dün, Güneysınır ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Koronavirüse yakalanan Samet-Teslime Kurt çifti kızlarının cenaze törenini, özel izinle polis eşliğinde uzaktan araç içinde izlemek zorunda kaldı. Kurt'un ailesinin avukatı İbrahim Cihat Tanrıkulu, Aybüke'nin ölümüyle suçun değiştiğini, Emel Gümüş'ün 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasının beklendiğini söyledi.