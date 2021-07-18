İHA

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Orhaniye mahallesi Ankara caddesi üzerinde uygulama yaptılar.

Polis ekipleri 77 ABF 942 plakalı otomobili durdurdular. Sürücü Şahin A.'nın yapılan alkol testinde 2 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü olduğunu söyleyen sürücü Şahin A. "2-3 bira içmişim evime gidiyorum, yakaladınız çok güzel oldu. Ehliyetim artık yok diye işten de çıkaracaklar." diyerek tepki gösterdi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken ehliyetine 6 ay el konuldu ve alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulandı.