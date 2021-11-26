Alkol fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, alkole zam geldiğini duyurdu. Milyonlarca alkol kullanıcısı yeni alkol fiyatları ile karşılaşacak. Peki, alkole ne kadar zam geldi? İşte yeni alkol fiyatları...

ALKOLE ZAM GELDİ

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, alkole zam geldiğini duyurdu.

Ekonomik kriz ve TL'deki sert değer kaybı üzerine art arda zamlar açıklanamaya başladı.

Öte yandan TTBP Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından alkollü içkilere gelen zamları paylaştı. Aybaş, "Alkol zammı hayırlı olsun artık durdurulamayacak gibi" ifadelerini kullandı.