Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.109,34 %2,37
        DOLAR 34,2575 %0,39
        EURO 37,6145 %-0,46
        GRAM ALTIN 2.921,56 %0,19
        FAİZ 42,93 %1,97
        GÜMÜŞ GRAM 35,48 %0,85
        BITCOIN 62.201,00 %-0,35
        GBP/TRY 44,9715 %0,13
        EUR/USD 1,0974 %-0,52
        BRENT 78,05 %0,55
        ÇEYREK ALTIN 4.776,74 %0,19
        Haberler Ekonomi Girişimcilik ALJ ve Sabancı'dan girişim yatırımlarında işbirliği - Girişimcilik Haberleri

        ALJ ve Sabancı'dan girişim yatırımlarında işbirliği

        ALJ ve Sabancı Holding'in girişim sermayesi şirketi Sabancı Ventures stratejik bir işbirliğine imza attı. İki şirketin işbirliğinde hayata geçirilen 'J-START' Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun, Türkiye'deki erken aşama teknoloji girişimlerini destekleyeceği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 13:41 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        ALJ ve Sabancı'dan girişim yatırımlarında işbirliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası alanda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 80 yıllık bir şirket olan ALJ, ‘J-START’ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun lansmanını hızlandırmak adına Sabancı Holding’in girişim sermayesi şirketi Sabancı Ventures ile stratejik bir işbirliğine imza attı.

        Yeni girişim sermayesi fonunun inovasyonu teşvik edeceği ve Türkiye’deki erken aşama teknoloji girişimlerini destekleyeceği açıklandı. J-START Fonu, akademik kurumlardan gelen derin teknoloji girişimlerine öncelik verecek.

        Sabancı Üniversitesi’nde duyurulan fon, erken aşama girişimcilere kapsamlı destek sağlamak ve teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmak üzere tasarlandı.

        Hedeflenen inovasyon alanları arasında yapay zeka, ileri materyal teknolojileri, finansal teknolojiler, eğitim teknolojileri, akıllı şehirler, dijital sağlık, büyük veri analitiği ve siber güvenlik yer alıyor.

        REKLAM

        '1000 MEZUNDAN 50'Sİ KENDİ ŞİRKETİNİ KURUYOR'

        ALJ Türkiye ve Avrupa Başkanı & CEO’su Ali Haydar Bozkurt, J-START Fonu’nun ülkemizdeki derin teknoloji ekosistemini daha fazla desteklemek adına oluşturulduğunu belirterek, "J-START, Türkiye’nin, herkes için nasıl daha iyi bir gelecek yaratabileceğimiz konusundaki araştırmalarda ön saflarda yer aldığını dünyaya göstermek amacıyla oluşturulmuştur. J-START’ın derin teknoloji girişimcilerini desteklemede yaratacağı etkiyi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

        Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ise Sabancı Üniversitesi’nden her yıl mezun olan 1000 öğrenciden 50’sinin kendi şirketini kurmayı tercih ettiğini ifade ederek, "Bunu kolaylaştırmak ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için onlara her türlü desteği vermek bizim görevimiz. Onları desteklemek için bir yatırım fonu oluşturduk. Bu, kendi fikirlerini geliştirmek ve kendi şirketlerini kurma hayallerinin peşinden gitmek isteyen herkes için büyük bir fırsat" diye konuştu.

        Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün de, Türkiye'de ve yurt dışında birçok derin teknoloji şirketine yapılan yatırımlar aracılığıyla derin teknoloji ekosisteminin önemli bir destekçisi olduklarının altını çizerek, "Bu fon, erken aşama derin teknoloji yatırımları alanındaki önemli bir boşluğu dolduracak" ifadelerini kullandı.

        Teknoloji ticarileştirme şirketi olarak Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan Inovent, fon için danışmanlık ve keşif hizmetleri sağlayacak. Inovent tarafından sunulan öneri portföyünden seçilecek start-up’lara yatırım yapılmasına karar verecek olan Yatırım Komitesi’nde ALJ’den, Sabancı Holding’den ve Sabancı Üniversitesi’nden den birer temsilci yer alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Hamas yöneticisinden "7 Ekim" açıklaması
        Hamas yöneticisinden "7 Ekim" açıklaması
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Habertürk Anasayfa