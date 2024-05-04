Aliye Uzunatağan, "34 senedir beş kuruş para almıyorum"

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Sönmez Arslan'ı Aliye Uzunatağan, Yeditepe Üniversitesi'nin ödül törenine katıldı.

Gazetecilerle sohbet eden 72 yaşındaki ünlü oyuncu, genç jenerasyondan bahsetti. Gençleri başarılı bulduğunu dile getiren Aliye Uzunatağan; "9 yaşında başladım bu işe. Bugün buradaysam gençler tarafından da beğeniliyorum demektir. Ben bir çok genç oyuncuya eğitim verdim. Bir çok ödüle lâyık görüldüm. Pırıl pırıl gençler yetişiyor. Harika oyuncular var. Bizler bu konuda bence çok başarılıyız." dedi.

REKLAM "İNSAN YETİŞTİRMEK HARİKA BİR DUYGU" Geçtiğimiz haftalarda Arjantin'de 60 yaşındaki bir hanımefendinin güzellik kraliçesi seçilmesi hakkında değerlendirmede bulunan Aliye Uzunatağan; "Ben böyle bir yarışmaya girmezdim. Ben bu ülkede gençlere el veren bir drama öğretmeniyim. Gençlere el veriyorum ve bütün öğrencilerim star. Tek tek sayamıyorum. Çünkü çok var, kimseyi unutmak istemiyorum. Ben bu işe devam edeceğim, insan yetiştirmek harika bir duygu. Ben bu işi yaparken de 34 senedir beş kuruş para almıyorum. Tamamen gönüllü bir şekilde devam ediyorum." dedi.

"ÜRETEN AŞKLARI VAR" Kızı Ayşecan Tatari ve damadı Edip Tepeli'nin ayrıldığı iddiaları hakkında da konuşan Aliye Uzunatağan; "Benim torunum var. Onu çok seviyorum. Boşanma falan yok. Asla olamaz. Âşık olarak evlendiler onlar. Siz böyle haberlere inanmayın. Üreten bir aşkları var onların. Bir çok tiyatro oyununa hizmet ediyorlar. Üretken bir beraberlik var ve fazlasıyla aşk da var. Buradan da torunumun yanına gideceğim" diyerek ayrılık iddialarını yalanladı.