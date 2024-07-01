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        Haberler Müzik Alişan, Van'da konser verdi

        Alişan, Van'da konser verdi

        Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da sahne aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:47 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:10
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          Alişan, hayranlarıyla Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konserde buluştu.

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          Alişan, Van'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek; "Van'da en son 12 yıl önce konser verdim. Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim." dedi.

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          Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 29 Haziranda başlayan festival, konser, film gösterimleri, söyleşi, tiyatro, opera ve sergi gibi etkinliklerle 7 Temmuz'a kadar devam edecek.

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