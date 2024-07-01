Alişan, Van'da konser verdi
Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da sahne aldı
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Alişan, hayranlarıyla Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konserde buluştu.
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Alişan, Van'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek; "Van'da en son 12 yıl önce konser verdim. Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim." dedi.
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Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 29 Haziranda başlayan festival, konser, film gösterimleri, söyleşi, tiyatro, opera ve sergi gibi etkinliklerle 7 Temmuz'a kadar devam edecek.