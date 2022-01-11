Alişan'dan eleştirilere yanıt!

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2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve oyuncu Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz yıl şubat ayında dünyaya gelmişti.

Varol ile mutlu evliliğini sürdüren Alişan, önceki gün özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

"ÖPÜŞME SAHNESİ OLMADIĞI İÇİN SEÇTİM BUSE'Yİ"

'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan ünlü isim, "Buse ve Alişan neden kavga eder? Birbirinizi kıskanır mısınız? Buse dizide öpüşse ne dersin?" sorularına "Herkesin kriteri var. Öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim Buse'yi." yanıtını vermişti.

"HERKES BENİM GİBİ DÜŞÜNMEK ZORUNDA DEĞİL!"

Eşiyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çeken Alişan, yapılan eleştirilere kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, gelen kötü yorumlara şu sözlerle sitem etti:

Benim hayat felsefem, benim kriterlerim, benim hayat görüşüm, benim hayatım... İşinize gelince demokrasi var, işinize gelmeyince yobaz, geri kafalı, kıro! Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil, ben de herkes gibi düşünmek, yaşamak zorunda değilim!

"ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU BUSE İSTİYOR"

Öte yandan son dönemde çıkan ayrılık haberleri karşısında suskunluğunu bozan Alişan, "Mutluluk haberleri çok fazla reyting yapmaz! Ayrılıyorlar, boşanıyorlar' haberleri yapıyorlar o yüzden. İnanın dün sabah 20 tane boşanma haberi yapmışlar." demişti.

Ünlü şarkıcı ayrıca, "Üçüncü çocuğu Buse istiyor. Ben şu an düşünmüyorum, biraz çocuklarımızın büyüdüğünü göreyim ondan sonra." ifadelerini kullanmıştı.

"EVLİLİK SÖZLEŞMEMİZ YOK"

Haklarında çıkan "Evlilik sözleşmesi" iddialarını da cevaplayan Alişan, "Bizim evliliğimizde hiç böyle bir şey olmadı. 'Onun parası, benim param' lafı olmadı. Evlilik sözleşmemiz yok. Böyle bir şey olabilir mi ya! Çok saçma bir şey? Benim karımdan ya da karımın benden böyle bir beklentisi varsa böyle bir evliliğe zaten girmem." diye konuşmuştu.

"KEŞKE KÜS KALMASAYDIK"

Ayrıca Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül ile yıllar süren küskünlüklerinin de bittiğini belirten Alişan, "Kardeşim Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra Ercan ağabey (Özcan Deniz'in kardeşi) taziyeye gelmişti. Ondan sonra Özcan, arayıp başsağlığı diledi. Aramızda bir sorun yoktu, sadece konuşmuyorduk ve görüşmüyorduk. Havalimanı dönüşü denk geldik, konuştuk. Mahsun ağabey geçen sene araba kazası yaptıktan sonra aramıştı beni, abimin taziyesine de gelmişti. İnsan başına kötü bir şey geldikten sonra anlıyor küslüğün gereksiz olduğunu. 'Keşke o kadar uzun süre küs kalmasaydık' diyorum. Eskiden de öyleydi. Resmiyetimiz vardı, her dakika, her saniye beraber değildi." ifadelerini kullanmıştı.