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Buse Varol: Ayrılmamızı istiyorlar! Alişan... - Günün Magazin Haberleri

Buse Varol: Ayrılmamızı istiyorlar!

Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Burak ile Eliz adında iki çocuk annesi olan Buse Varol, bir takipçisinin, "Neden sürekli hakkınızda ayrılık haberleri çıkıyor?" sorusuna yanıt verdi. Varol, "Çünkü öyle olsun istiyorlar..." diyerek, isyan etti

08.01.2022 - 13:33 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.

  • "AYRILMAMIZI İSTİYORLAR"

    Ailesiyle keyifli anlarını ve annelik deneyimlerini sık sık takipçileriyle paylaşan Buse Varol, bu kez hayranlarıyla sohbet etti.

    31 yaşındaki Varol, bir takipçisinin, "Neden sürekli hakkınızda ayrılık haberleri çıkıyor?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü isim, "Çünkü öyle olsun istiyorlar..." açıklamasını yaptı.

  • "PARANIN SATIN ALAMAYACAĞI İKİ EVLADIM VAR"

    Daha önce üçüncü kez anne olmak istediğini dile getiren ünlü isim, "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorularına ise şu cevabı verdi:

    Alişan'dan önce de, sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum. Şimdi de kazanıyorum. (Eğer kastettiğiniz zenginlik para ise...) Ama Alişan ile beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginliğim bu. Bir de bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz? Kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki; Allah kalbinize sevgi versin...

  • 'AYRILIK' İDDİALARI

    Mutlu birliktelikleri süren ikili ile ilgili 'ayrılık' iddiaları ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Varol'un parmağında alyansının ve tektaşının görülmemesi dedikoduları alevlendirmişti.

  • DEDİKODULARA FOTOĞRAFLI YANIT

    Instagram'dan takipçileriyle sohbet eden Buse Varol, haklarında çıkan haberlerin ardından açıklama yapmıştı. Ünlü isim, bir kullanıcının, "Biraz önce boşanma haberini okudum. Alyansınız elinizde yoktu, neden?" sorusuna yanıt vererek, konuya açıklık getirmişti.

    "ALYANSIM DİĞER PARMAĞIMDA"

    Varol, "Alyansım vardı, diğer parmağımda..." yanıtını vererek, iddiaların doğru olmadığını dile getirmişti.

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