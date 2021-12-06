Üçüncü kez anne olmak istediğini de dile getiren Buse Varol, bir diğer takipçisinin, "Mutlu evliliğin sırrı?" sorusuna ise eşi Alişan'ın fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi. Varol, gönderisine kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.