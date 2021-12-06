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Alişan ile Buse Varol boşanıyor mu? Buse Varol'dan açıklama!

Buse Varol'dan dedikodulara fotoğraflı yanıt!

Burak ve Eliz adında çocukları olan Buse Varol-Alişan çiftinin boşanacağı yönündeki dedikodular sosyal medyada hızla yayıldı. Varol, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf ile söylentileri yalanladı

06.12.2021 - 14:44 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.

  • 'AYRILIK' İDDİALARI

    Mutlu birliktelikleri süren ikili ile ilgili 'ayrılık' iddiaları ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Varol'un parmağında alyansının ve tektaşının görülmemesi dedikoduları alevlendirdi.

  • DEDİKODULARA FOTOĞRAFLI YANIT

    Instagram'dan takipçileriyle sohbet eden Buse Varol, haklarında çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. Ünlü isim, bir kullanıcının, "Biraz önce boşanma haberini okudum. Alyansınız elinizde yoktu, neden?" sorusuna yanıt vererek, konuya açıklık getirdi.

    "ALYANSIM DİĞER PARMAĞIMDA"

    31 yaşındaki Varol, "Alyansım vardı, diğer parmağımda..." yanıtını vererek, iddiaların doğru olmadığını dile getirdi.

  • Üçüncü kez anne olmak istediğini de dile getiren Buse Varol, bir diğer takipçisinin, "Mutlu evliliğin sırrı?" sorusuna ise eşi Alişan'ın fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi. Varol, gönderisine kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.

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