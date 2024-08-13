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        Haberler Magazin Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı! Buse Varol Psikoloji bölümünde okuyacak! - Magazin haberleri

        Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı

        Alişan, eşi Buse Varol'un üniversiteyi kazandığını açıkladı. Eşinin psikoloji bölümünü kazandığını söyleyen şarkıcı, ayrıca; "Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" ifadelerini kullanarak espri yaptı

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        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 11:57 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:59
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          Alişan'ın 34 yaşındaki eşi Buse Varol, üniversiteyi kazandı.

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          Alişan, iki çocuk annesi eşinin üniversiteyi kazandığını ve psikoloji öğrenimi göreceğini açıkladı. Buse Varol, sonuçları öğreninde duygularını "Sonunda hayallerim gerçek oldu" sözleriyle ifade etti.

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          "SADECE BİZİM ÇEVREYİ TEDAVİ ETSE PARAYA PARA DEMEZ"

          Alişan, eşi bahçede telefonla konuşurken çektiği bu fotoğrafını yayımlayıp; "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji..." ifadelerini kullandı. Şarkıcı ayrıca; "Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" ifadelerini kullanarak espri yaptı.

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          "HEPİMİZDEN BAŞLA ARTIK"

          Demet Akalın da Buse Varol'u "Sabah sabah güzel haber, bizim gelin psikoloji kazandı. 'Defter, kalem senden' dedi. Hayırlı olsun. Hepimizden başla artık çözmeye" sözlerini kuıllanarak tebrik etti.

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