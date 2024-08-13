Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı
Alişan, eşi Buse Varol'un üniversiteyi kazandığını açıkladı. Eşinin psikoloji bölümünü kazandığını söyleyen şarkıcı, ayrıca; "Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" ifadelerini kullanarak espri yaptı
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Alişan'ın 34 yaşındaki eşi Buse Varol, üniversiteyi kazandı.
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Alişan, iki çocuk annesi eşinin üniversiteyi kazandığını ve psikoloji öğrenimi göreceğini açıkladı. Buse Varol, sonuçları öğreninde duygularını "Sonunda hayallerim gerçek oldu" sözleriyle ifade etti.
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"SADECE BİZİM ÇEVREYİ TEDAVİ ETSE PARAYA PARA DEMEZ"
Alişan, eşi bahçede telefonla konuşurken çektiği bu fotoğrafını yayımlayıp; "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji..." ifadelerini kullandı. Şarkıcı ayrıca; "Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" ifadelerini kullanarak espri yaptı.
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"HEPİMİZDEN BAŞLA ARTIK"
Demet Akalın da Buse Varol'u "Sabah sabah güzel haber, bizim gelin psikoloji kazandı. 'Defter, kalem senden' dedi. Hayırlı olsun. Hepimizden başla artık çözmeye" sözlerini kuıllanarak tebrik etti.