30 yaşındaki Varol, Instagram hesabından şunları söylemişti:

Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanilmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık.

Bir daha yaşatmasın Allah'ım. Hiç kimseye... Bu süreçte arayan, mesaj atan, DM'den (özel mesaj) yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim.