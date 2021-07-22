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YÜREK BURKTU Son Dakika: Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a: Artık 4 çocuğum var! - Magazin haberleri

Alişan'dan duygusal mesaj: Artık 4 çocuğum var

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüse yenildi. Tektaş, dün son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşinin acısıyla sarsılan Alişan, cenaze töreninin ardından duygusal bir mesaj paylaştı

22.07.2021 - 08:56 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  • "NE OLUR GİTME!"

    Selçuk Tektaş için dün Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.  Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ayakta durmakta güçlük çekti. Merve Tektaş'ın feryadı yürekleri yaktı. Cenaze namazının ardından tabutun araca konulduğunu gören Merve Tektaş, "Selçuk ne olur gitme" diyerek feryat etti.

  • Alişan kardeşine veda ederken gözyaşlarına boğuldu. Selçuk Tektaş, cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

  • "ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR"

    Ünlü şarkıcı, vefat eden kardeşinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Alişan, "Abim bizi öksüz bıraktım gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım.. Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşanım, Ceylanım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin İnşallah..." ifadelerini kullandı.

  • "SON NEFESİME KADAR YANINDAYIM"

    Selçuk Tektaş, Instagram sayfasındaki son paylaşımını nisan ayında yapmış ve eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı. Tektaş'ın, "Bugün benim canım aşkım, sevgilim, hayatımın anlamı, kızlarımın annesi, kısaca benim her şeyim doğmuş.Tam 13 yıldır beraberiz ve Rabbim'e ne kadar şükretsem az senin gibi bir hayat arkadaşına sahip olduğum İçin. Seni çok seviyorum meleğim son nefesime kadar hep yanındayım." mesajı görenleri duygulandırdı.

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