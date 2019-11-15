ALİŞAN İLE MAHSUN KIRMIZIGÜL NEDEN KÜS?

Alişan, Mahsun Kırmızıgül ile neden küs olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

Babama bir saygısızlık yaptı. Mahsun Kırmızıgül bizim evimize girip çıkan birisiydi daha önceki senelerde. Çok yakın bir arkadaşımızın ortak arkadaşımızın düğününde karşılaştık. Ben gittim yanına bana böyle çok soğuk bir 'merhaba' dedi. Sonra babam yanına gitti. Böyle bacak bacak üstüne atıp babamın suratına bile bakmadan bir 'Merhaba' dedi. Yani benim kafamdan aşağı kaynar sular döküldü.