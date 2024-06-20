Alişan'dan duygusal paylaşım: Kardeşim gittiğinden beri kutlamıyorum

"HAYAT SON NEFESİNE KADAR MÜCADELEYLE GEÇİYOR"

Doğum gününü kutlayan sevenlerine teşekkür eden Alişan, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü; "Kutlayan, iyi dileklerde bulunan herkese tüm arkadaşlarıma ve dostlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet ben de inanamıyorum ama 48 bugün itibariyle bitip 49'dan gün almış bulunmaktayım. Hayat son nefesine kadar şükürle ve mücadeleyle geçiyor ve geçecek. Önemli olan bu uzun gibi görünen ama çok kısa olan hayatta güzel şeyler yapıp, güzel dostluklar biriktirmek ve arkandan güzelliklerinin konusulması. Bu kadar basit aslında. Benim varlığıma sebep olan önce Allah'a sonra anneme ve babama, hayatımı güzelleştiren eşime ve çocuklarıma, canlarım Eyşan'ım ve Ceylan'ıma, aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma ve beni bu mesleğe atıldığım ilk gunden son günüme kadar yalnız bırakmayan yaşadığım her şeyin sebebi sevenlerime çok teşekkür ederım. İyi ki varsınız. Allah'ım eksikliğinizi hiçbir zaman göstermesin. Gidenlere ve bügünden itibaren hiç olmayacakların da Allah yolunu açık etsin."