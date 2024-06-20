Alişan'dan duygusal paylaşım: Kardeşim gittiğinden beri kutlamıyorum
Alişan, 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısıyla sarsılmıştı. 49'uncu yaşına giren ünlü şarkıcı, doğum gününde duygusal bir mesaj yayımladı; "Beni bilen biliyor. Ben kardeşim gittiğinden beri doğum günümü kutlamıyorum"
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Şarkıcı Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş'ı 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tektaş'ın ani ölümü ailesini ve dostlarını yasa boğmuştu.
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Kardeşini kaybettikten sonra onun ailesine kol kanat geren ve kendi çocuklarından ayırmayan Alişan, 49'uncu yaşına girdi. Ünlü şarkıcıya, çocukları, yeğenleri Eyşan ve Ceylan, pasta alarak sürpriz yaptı.
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"BENİ BİLEN BİLİR"
O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Alişan, doğum gününde duygusal bir mesaj yayımladı. Ünlü şarkıcı, gönderisinde şu ifadelere yer verdi; "Beni bilen biliyor. Ben kardeşim gittiğinden beri doğum günümü kutlamıyorum ama 'Adettendir' diyerek aile içinde sadece iyi ki doğdun diyecek kadar bir minik doğum günü tebriği yapıyoruz. Dün gece Eyşan'ım 00:00'da bana sürpriz yaptı, bugün de yavrularım sabah bir pastayla geldiler. Varlıklarına ne kadar şükretsem az..."
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"HAYAT SON NEFESİNE KADAR MÜCADELEYLE GEÇİYOR"
Doğum gününü kutlayan sevenlerine teşekkür eden Alişan, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü; "Kutlayan, iyi dileklerde bulunan herkese tüm arkadaşlarıma ve dostlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet ben de inanamıyorum ama 48 bugün itibariyle bitip 49'dan gün almış bulunmaktayım. Hayat son nefesine kadar şükürle ve mücadeleyle geçiyor ve geçecek. Önemli olan bu uzun gibi görünen ama çok kısa olan hayatta güzel şeyler yapıp, güzel dostluklar biriktirmek ve arkandan güzelliklerinin konusulması. Bu kadar basit aslında. Benim varlığıma sebep olan önce Allah'a sonra anneme ve babama, hayatımı güzelleştiren eşime ve çocuklarıma, canlarım Eyşan'ım ve Ceylan'ıma, aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma ve beni bu mesleğe atıldığım ilk gunden son günüme kadar yalnız bırakmayan yaşadığım her şeyin sebebi sevenlerime çok teşekkür ederım. İyi ki varsınız. Allah'ım eksikliğinizi hiçbir zaman göstermesin. Gidenlere ve bügünden itibaren hiç olmayacakların da Allah yolunu açık etsin."