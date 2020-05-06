"SENİN GİBİ BİR EŞİM OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Seni çok seviyorum karıcığım. Burak senin gibi bir anneye, ben de senin gibi bir eşe sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Nice güzel yıllarımız olsun hep birlikte sağlıkla, mutlulukla ve çoğalarak İnşallah. 06.05.2018