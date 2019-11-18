Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl mayıs ayında oyuncu Buse Varol ile evlenmişti. Çiftin bebekleri, 13 Şubat'ta dünyaya gelmişti. Çift, mutlu pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlamayı ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ile evliliklerinin üçüncü yıl dönümünü kutlayan Alişan, bu kez eşi ile karesini romantik sözlerle sosyal medya hesabından yayınladı.

"ALLAH HERKESE HAK ETTİKLERİNİ VERSİN"

Eşi ile birlikte çekilen karelerini yayınlayan Alişan, paylaşımına, "Güzel şeyler dileyince kalpten, Allah veriyor... Allah’ım kalbi güzellikle dolu olan herkese hak ettiklerini versin inşallah. Çok şükür..." notunu düştü.

"BİN ŞÜKÜR HER GÜNÜMÜZE AŞKIM"

Buse Varol ise eşinin paylaşımına, "Bin şükür her günümüze aşkım" yorumunu yaptı. Çiftin aşk dolu paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.