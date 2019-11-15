Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl mayıs ayında oyuncu Buse Varol ile evlenmişti. Çiftin bebekleri, 13 Şubat'ta dünyaya gelmişti. Çift, mutlu pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlamayı ihmal etmiyor.

"RUHDAŞIM"

Çift, önceki akşam evliliklerinde 3. yılı baş başa yedikleri romantik yemekle kutladı. İkili, yıl dönümlerini yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Buse Varol, eşi ile çekilen karesini sosyal medya hesabından şu not ile yayınladı:

Bu gece 2. yılımız bitti, 3. yılımıza giriyoruz. Daha yolun çok başındayız ama ben o yolun sonuna kadar elimi bırakmayacağını biliyorum. Hayatımda tanımaya doyamadığım, ruhdaşım... İyi ki sen...

"ALLAH GÖNDERDİ SENİ BANA"

Alişan ise eşinin bu pozunu sosyal medya hesabından, "Allah gönderdi seni bana. Emanetsin bana sen... Seni çok seviyorum aşkım" notuyla yayınladı.

Çiftin aşk dolu paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.