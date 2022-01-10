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2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve oyuncu Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz yıl şubat ayında dünyaya gelmişti.

Varol ile mutlu evliliğini sürdüren Alişan, son dönemde çıkan ayrılık haberleri karşısında suskunluğunu bozdu ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU BUSE İSTİYOR"

'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Alişan, "Mutluluk haberleri çok fazla reyting yapmaz! Ayrılıyorlar, boşanıyorlar' haberleri yapıyorlar o yüzden. İnanın dün sabah 20 tane boşanma haberi yapmışlar." dedi.

Ünlü şarkıcı ayrıca, "Üçüncü çocuğu Buse istiyor. Ben şu an düşünmüyorum, biraz çocuklarımızın büyüdüğünü göreyim ondan sonra." ifadelerini kullandı.

"EVLİLİK SÖZLEŞMEMİZ YOK"

Haklarında çıkan "Evlilik sözleşmesi" iddialarını da cevaplayan Alişan, "Bizim evliliğimizde hiç böyle bir şey olmadı. 'Onun parası, benim param' lafı olmadı. Evlilik sözleşmemiz yok. Böyle bir şey olabilir mi ya! Çok saçma bir şey? Benim karımdan ya da karımın benden böyle bir beklentisi varsa böyle bir evliliğe zaten girmem." diye konuştu.

"ÖPÜŞME SAHNESİ OLMADIĞI İÇİN SEÇTİM BUSE'Yİ"

Ünlü isim, "Buse ve Alişan neden kavga eder? Birbirinizi kıskanır mısınız? Buse dize öpüşse ne dersin?" sorularını da cevapladı.

Alişan, "Herkesin kriteri var. Öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim Buse'yi." açıklamasını yaptı.

"KEŞKE KÜS KALMASAYDIK"

Ayrıca Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül ile yıllar süren küskünlüklerinin de bittiğini belirten Alişan, "Kardeşim Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra Ercan ağabey (Özcan Deniz'in kardeşi) taziyeye gelmişti. Ondan sonra Özcan, arayıp baş sağlığı diledi. Aramızda bir sorun yoktu, sadece konuşmuyorduk ve görüşmüyorduk. Havalimanı dönüşü denk geldik, konuştuk. Mahsun ağabey geçen sene araba kazası yaptıktan sonra aramıştı beni, abimin taziyesine de gelmişti. İnsan başına kötü bir şey geldikten sonra anlıyor küslüğün gereksiz olduğunu. 'Keşke o kadar uzun süre küs kalmasaydık' diyorum. Eskiden de öyleydi. Resmiyetimiz vardı, her dakika, her saniye beraber değildi." ifadelerini kullandı.

"AYRILMAMIZI İSTİYORLAR"

Öte yandan ailesiyle keyifli anlarını ve annelik deneyimlerini sık sık takipçileriyle paylaşan Buse Varol, daha önce hayranlarıyla sohbet etmişti.

31 yaşındaki Varol, bir takipçisinin, "Neden sürekli hakkınızda ayrılık haberleri çıkıyor?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü isim, "Çünkü öyle olsun istiyorlar..." açıklamasını yapmıştı.

"PARANIN SATIN ALAMAYACAĞI İKİ EVLADIM VAR"

Daha önce üçüncü kez anne olmak istediğini dile getiren ünlü isim, "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorularına ise şu cevabı verdi:

Alişan'dan önce de, sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum. Şimdi de kazanıyorum. (Eğer kastettiğiniz zenginlik para ise...) Ama Alişan ile beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginliğim bu. Bir de bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz? Kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki; Allah kalbinize sevgi versin...