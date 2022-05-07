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Şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu. Eliz ve Burak adında çocukları olan çift, evliliklerinin 5. yılını kutladı. Boşanmanın eşiğinden dönen ikili, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mutluluklarını sergiledi.

"NİCE GÜZEL YILLARA AŞKIM"

Eşiyle birlikte yer aldığı eski bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Alişan, "6 Mayıs 2018... Aile olduğumuz, karı-koca olduğumuz, evlendiğimiz gün... 5. yılımıza girdiğimiz gün... Burak'ımız ve Eliz'imizle nice güzel yıllara inşallah aşkım... İyi günde, kötü günde, mutlulukta, sağlıkta inşallah bir ömür boyu... Seni seviyorum. 5. yılımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

"ACISIYLA, TATLISIYLA 5. YIL"

Düğün öncesi çekilen videolarını paylaşan Varol ise gönderisine, "Acısıyla, tatlısıyla 5. yıl... Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun kocacığım... Seni seviyorum..." notunu düştü.

"HERKESİ AYNI KEFEYE KOYUYORLAR!"

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Varol ile bir firmanın reklam yüzü olan Alişan, "Krizi fırsata çevirdiler" haberleriyle alakalı konuşmuştu.

Ünlü isim, "Bunu yapanlar var, o yüzden herkesi aynı kefeye koyuyorlar ama bize bunu yakıştırmaları bizi üzüyor. Çok paraya ihtiyacımız varmış da kavga haberi çıkarmışız, ondan sonra işler güçler gelince barışmışız... Saçma sapan işler!" demişti.

"ZERRE KADAR UMURUMDA DEĞİL"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Varol, "Bizim iki çocuğumuz var. Aklı başında olan insanlar bunları yapmaz herhalde ama insanların ne düşündüğü benim gerçekten zerre kadar umurumda değil. Bu bizim hayatımız." ifadelerini kullanmıştı.

"BİZ HEP BAHARDIK!"

Ünlü şarkıcı, ardından, "O zaman da söyledim; her ailede yaşanabilecek şeyleri yaşadık. Önemli olan bizim bir arada olmamız." şeklinde konuşmuştu.

Muhabirlerin, "Sizin için 'ikinci bahar' oldu sanki..." sözlerinin üzerine Alişan, "Biz hep bahardık..." açıklamasını yapmıştı.

NELER OLMUŞTU?

Öte yandan Alişan ise kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesmişti. Kutlamada babaanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulunmuştu. Alişan'ın paylaştığı aile fotoğraflarında Buse Varol'un olmaması da kafaları karıştırmıştı. Buse Varol da yaptığı açıklamayla "Eve davet edilmedim." demişti.

'BOŞANMA' İDDİALARININ ARDINDAN İLK FOTOĞRAF

Haklarında çıkan 'boşanma' iddialarını yalanlayan ikili, 13 Şubat'ta da oğulları Burak'ın 3. yaş gününü okulda kutlamıştı. Alişan, eşi ve çocuklarıyla çekilen bu karesini "İyi ki doğdun oğlum." ifadeleriyle paylaşmıştı.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ!

Varol ise oğlu için yazdığı mesajda dikkat çeken satırlara yer vermişti. Önce, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yeni yaşın sağlıkla gelsin birtanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." ifadelerini kullanan Buse Varol, ardından mesajını silmişti.

Ünlü isim, daha sonra, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen hep mutlu olu. Yeni yaşın sağlıkla gelsin birtanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." sözlerini paylaşmıştı.

"14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ" SESSİZLİĞİ!

Evliliklerinden bebek haberine, doğum videolarından yıl dönümü kutlamalarına kadar her şeyi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan Alişan ile Buse Varol, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de sessiz geçirmişti. İkilinin, herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.

"BUNLAR ÇOK ÖZEL KONULAR"

Evliliklerinde sorun yaşamadıklarını belirten Buse Varol, "Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz." demişti.

Buse Varol, muhabirlerin "Peki sizi ne zaman birlikte göreceğiz?" sorusuna ise "Denk geliriz illa ki... Buralardayız. Bir yere gittiğimiz yok." yanıtını vermişti. Ünlü isim, çıkan haberlerin aksine mahkemeye boşanma dilekçesi vermediklerini de belirtmişti.

"BİR KARAR VERİRSEK AÇIKLARIZ"

Alişan da 'ayrılık' söylentilerinin ardından konuyla ilgili, "Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış... Yok o haklıymış, yok bu haklıymış... Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın! Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin! Yorum yapmayın, bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz, yorum yaparsınız." açıklamasını yapmıştı.

EŞİNİN PAYLAŞIMINA KAYITSIZ KALMAMIŞTI

Yaşananların ardından imaj değişikliğine giderek, saçlarını kaynak ile uzatan Varol, son halini de sosyal medya hesabından sergilemişti. Buse Varol'un bu paylaşımına Alişan, kayıtsız kalmamıştı.

Ünlü ismin, günler sonra ilk kez eşinin gönderisini beğenmesi takipçilerin dikkatinden kaçmamıştı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi, "Aralarındaki buzlar eridi." yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

TEKTAŞINI YENİDEN TAKMIŞTI

Çiftin, haklarında çıkan 'boşanma' haberlerini yaptıkları açıklamalarla yalanlamasının ardından Varol'dan ilk hamle gelmişti. Kızı Eliz ile birlikte ayna karşısında poz veren Buse Varol'un daha önce çıkardığı alyansını ve tektaşını yeniden taktığı görülmüştü.

"BİZİ BİZE BIRAKIN, HALLEDERİZ' DEMİŞTİK"

Çift, aralarındaki buzları eritmelerinin ardından bir AVM'de görülmüştü. Eşiyle kötü günleri geride bırakan Alişan, "Bizi bize bırakın, biz hallederiz.' demiştik, hallettik! Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı, bir nefes alalım dedik." ifadeleriyle sorunları aştıklarını dile getirmişti.