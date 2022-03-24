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Alişan ile Buse Varol: Aklı başında olan bunları yapmaz!

Bir dönem evliliklerinde kriz yaşayan ve boşanacakları konuşulan Alişan-Buse Varol çifti, kötü günleri geride bıraktı. Önceki gün objektiflere yansıyan ikili, evlilikleriyle alakalı açıklamalarda bulundu

24.03.2022 - 11:17 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün reklam yüzü oldukları markanın lansmanına katıldı. Aralarındaki buzları eriterek barışan ikili, haklarında çıkan, "Krizi fırsata çevirdiler" haberleriyle alakalı konuştu.

  • "HERKESİ AYNI KEFEYE KOYUYORLAR!"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Alişan, "Bunu yapanlar var, o yüzden herkesi aynı kefeye koyuyorlar ama bize bunu yakıştırmaları bizi üzüyor. Çok paraya ihtiyacımız varmış da kavga haberi çıkarmışız, ondan sonra işler güçler gelince barışmışız... Saçma sapan işler!" dedi.

  • "ZERRE KADAR UMURUMDA DEĞİL"

    Varol da, "Bizim iki çocuğumuz var. Aklı başında olan insanlar bunları yapmaz herhalde ama insanların ne düşündüğü benim gerçekten zerre kadar umurumda değil. Bu bizim hayatımız." ifadelerini kullandı.

  • "BİZ HEP BAHARDIK!"

    Ünlü şarkıcı, ardından, "O zaman da söyledim; her ailede yaşanabilecek şeyleri yaşadık. Önemli olan bizim bir arada olmamız." şeklinde konuştu.

    Muhabirlerin, "Sizin için 'ikinci bahar' oldu sanki..." sözlerinin üzerine Alişan, "Biz hep bahardık..." açıklamasını yaptı.

  • "NORMAL OLMAYAN ŞEYLER YAŞADIM"

    Kardeşinin vefatı nedeniyle zor günlerden geçtiğini söyleyen Alişan, şu ifadeleri kullandı:

    Ben kardeşimi kaybettim. Normal olmayan şeyler yaşadım. Bundan sonrası için belki eskisi gibi bazı şeylerde olmayabilirim. Sonuçta bir aile var ortada, sevdiğim insanla evlendim. Zaman zaman ufak tefek şeyler yaşayabiliriz veya büyük şeyler de yaşayabiliriz. Önemli olan bunların çözülebilmesi ve tekrar bir arada olmamız. Zaten bir aradaydık.

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