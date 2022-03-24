"BİZ HEP BAHARDIK!"

Ünlü şarkıcı, ardından, "O zaman da söyledim; her ailede yaşanabilecek şeyleri yaşadık. Önemli olan bizim bir arada olmamız." şeklinde konuştu.

Muhabirlerin, "Sizin için 'ikinci bahar' oldu sanki..." sözlerinin üzerine Alişan, "Biz hep bahardık..." açıklamasını yaptı.