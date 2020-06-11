KARANTİNA ROMANTİZMİ

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle eşi Buse Varol Tektaş ve oğlu ile gerekli tedbirleri alan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Tektaş ile dans ettiği anları, "Karantina romantizmi bir başka... Seni seviyorum karıcığım" ifadelerini kullanmıştı.