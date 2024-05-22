Alişan, Aziz Yıldırım ile buluştu
Alişan, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı için aday olan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi
1998 - 2018 arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olan Aziz Yıldırım, 8 - 9 Haziran'da yapılacak seçimde başkan adayı olduğunu açıklamıştı.
Aziz Yıldırım, Kalamış'taki bir restoranda düzenlenen sohbet toplantısında Fenerbahçe'nin kongre üyeleriyle bir araya geldi.
Buluşmada yer alan Alişan, Aziz Yıldırım ile sohbet etti. Alişan o anları; "Çok özlemişiz başkanım" mesajıyla paylaştı.
Burak Sergen - Aziz Yıldırım
Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını duyurduğu basın toplantısına oyuncu Burak Sergen de katılmıştı. Sergen, Yıldırım ile yer aldığı fotoğrafına; "Efsane başkanımızı desteklemeye geldik" notunu düştü.