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        Haberler Magazin Alişan, Aziz Yıldırım ile buluştu - Magazin haberleri

        Alişan, Aziz Yıldırım ile buluştu

        Alişan, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı için aday olan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 12:03 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:05
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        Alişan, Aziz Yıldırım ile buluştu
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        1998 - 2018 arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olan Aziz Yıldırım, 8 - 9 Haziran'da yapılacak seçimde başkan adayı olduğunu açıklamıştı.

        Aziz Yıldırım, Kalamış'taki bir restoranda düzenlenen sohbet toplantısında Fenerbahçe'nin kongre üyeleriyle bir araya geldi.

        Buluşmada yer alan Alişan, Aziz Yıldırım ile sohbet etti. Alişan o anları; "Çok özlemişiz başkanım" mesajıyla paylaştı.

        Burak Sergen - Aziz Yıldırım

        Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını duyurduğu basın toplantısına oyuncu Burak Sergen de katılmıştı. Sergen, Yıldırım ile yer aldığı fotoğrafına; "Efsane başkanımızı desteklemeye geldik" notunu düştü.

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        #alişan
        #aziz yıldırım

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