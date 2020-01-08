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Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçi filmi konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini James Bobin'in üstlendiği harika bir fantastik macera filmi olan Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçi filmini izlemek isteyenler konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etmekte. Peki Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçi filminin konusu ne? Oyuncular kimler? İşte Sinema severlerin merak etmekte olduğu sorunun cevabı...

08.01.2020 - 13:58 | Güncelleme:
Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçi filmi konusu ve oyuncuları

2016 yılında vizyona giren Yönetmen koltuğuna James Bobin'in oturduğu film Linda Woolverton tarafından yazıldığı ve yapımcılığını Tim Burton üstlendiği fantastik-macera filmidir. Lewis Carroll'un oluşturduğu karakterlerden uyarlanan film 2010 filmi Alis Harikalar Diyarında'nın devamı niteliğindedir. Walt Disney Pictures tarafından dağıtılarak 27 Mayıs 2016 tarihinde vizyona girdi. Peki filmi izlemek isteyen sinema severler Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçi filmi konusu ve oyuncuları merak etmekte.. İşte filmin konusu ve oyuncuları...

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçi filmi konusu 

Alis, son birkaç yılını babasının adımlarını takip ederek açık denizlerde seyahat ederek geçirir. Çin'den Londra'ya döndüğünde Lord Ascot'un öldüğünü ve evlenmeyi reddettiği Hamish (Leo Bill)'in şirketin başına geçtiğini öğrenir. Hamish, Alis'ten evine karşılık gemiyi satmasını ister. Kararsız kalan Alis kaçarken Absolem ile karşılaşır ve onu takip ederek sihirli bir aynanın içinden geçer. Yeraltının fantastik dünyasına döndüğünde Beyaz Kraliçe (Hathaway),Beyaz Tavşan (Sheen),Mart Tavşanı (Whitehouse) ve Cheshire Kedisi (Fry) ile karşılaşır ve Çılgın Şapkacı'nın normalden daha çılgın olduğunu ve hiç gülmediğini öğrenir. Alis onu mutlu etmek adına Şapkacı'nın evine gider. Şapkacı ailesinin hayatta olduğunu söylemektedir. Alis bunun imkansız olduğunu söyleyince Şapkacı ona çok kızar ve onu kovar. Alis, Şapkacı'nın çok kötü bir durumda olduğunu söylediğinde Beyaz Kraliçe Alis'i zamana hükmeden Büyük Saat'in odasının içerisindeki Kronosferi ödünç almak üzere bir yolculuğa gönderir. Böylece Alis zamanın geçmişte yaşanan farklı kesimlerine giderek çok geç olmadan Şapkacı'yı kurtarmak zorunda kalır.

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçi filmi oyuncuları

  • Mia Wasikowska rolü Alis Kingsleigh
  • Johnny Depp rolü Tarrant Hightopp, Çılgın Şapkacı
  • Louis Ashbourne Serkis rolü genç Tarrant Hightopp
  • Helena Bonham Carter rolü Iracebeth, Kırmızı Kraliçe
  • Leilah de Meza rolü genç Iracebeth
  • Anne Hathaway rolü Mirana, Beyaz Kraliçe
  • Amelia Crouch rolü genç Mirana
  • Sacha Baron Cohen rolü Zaman
  • Rhys Ifans rolü Zanik Hightopp, Çılgın Şapkacı'nın babası
  • Matt Lucas rolü Tweedledee ve Tweedledum
  • Ed Speleers rolü James Harcourt
  • Andrew Scott rolü Addison Bennet

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