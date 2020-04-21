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Alina Boz'un bir süredir hasta olan köpeği öldü. Boz, köpeğine şu sözlerle veda etti:

Canım köpeğim, dostum, yol arkadaşım... Bana karşılıksız sevginin ne olduğunu tekrar tekrar öğrettiğin için sana ne kadar teşekkür etsem az...

"KALBİMİN EN ÖZEL YERİNDE OLACAKSIN"

Dökemiyorum içimden geçenleri ama sen benim hep kalbimin en özel yerinde olacaksın. Son günlerinde bile hep güçlü kaldığın için sana çok teşekkür ederim. Huzur içinde uyu pamuk kalplim.

"YAS SEVGİ İÇİN ÖDEDİĞİMİZ BEDELDİR"

Uzun zamandır oyuncu ile aşk yaşayan Mithat Can Özer de, sevgilisinin köpeği ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak altına, "Yas sevgi için ödediğimiz bedeldir. Seni çok seviyoruz Aslan" notunu düştü.

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