Alina Boz: Doğamız bize bir mesaj veriyor - Magazin haberleri

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünyanın pek çok yerinde insanlar evden dışarı çıkmayarak tedbir almaya devam ediyor.

Türkiye'de de geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan koronavirüse karşı önlem alan isimlerden biri de oyuncu Alina Boz oldu. Boz, daha önce dışarıda çekildiği bir pozunu paylaşarak, "Doğamız, dünyamız bize bir mesaj veriyor" notunu düştü.

Genç oyuncunun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.