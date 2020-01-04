Alina Boz: Sadece iki uzun ilişkim oldu - Magazin haberleri

Genç neslin popüler oyuncularından Alina Boz, bir YouTube kanalına konuk oldu. Boz, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu, "İki tane uzun bir ilişkim oldu" dedi.

Rusya’da doğan ve 7 yaşında ailesiyle Türkiye’ye gelen Boz, çocukken pilot olmak istediğini de söyledi: Lisedeyken pilot olmak istiyordum. Ancak Türk kimliğim yoktu, Türk olmayanlar havacılık okullarına giremiyormuş.

"SEZEN AKSU'YU DA ÇOK SEVERİM"

21 yaşındaki oyuncu müzik tercihleriyle ilgili olarak, "MFÖ, Athena ve Sezen Aksu’yu çok severim" dedi.

"GÜZEL BİR AİLEM OLSUN İSTEDİM"

Alina Boz, geçtiğimiz aylarda bir dergiye verdiği röportajda, en büyük hayalini açıklayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

Hayatta beni en mutlu eden şey ailemin sağlıklı olması ve kendi ailemi kurmak olur. Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim ama böyle şeyler kısmet. Elle tutulur bir şey istiyorsan senaryo yazmak diyebilirim.