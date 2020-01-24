"CEM YILMAZ'IN FİLMLERİNİ ÇOK SEVİYORUM"

Alina Boz, katıldığı bir programda Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i beğenmeyip yarıda çıktığını söyleyince çok konuşulmuştu. Cem Yılmaz'a saygısızlık ettiği düşünülmesinden rahatsız olduğunu, "Ben kimim ki Cem Yılmaz'ı eleştireyim. Öyle bir niyetim yoktu benim. Filmi beğenip beğenmemek insana kalmış bir şey zaten. Ben stand uplarını, filmlerini çok seviyorum. Ve yakında çok beğeneceğim bir filmi olacağından şüphem yok" dedi.