Alıç Sirkesinin Şifa Dolu Faydaları - Alıç Sirkesi Ne İşe Yarar, Faydaları ve Zararları Neler?

Kızlar yemişi, kızılcık, alış, geyik dikeni ve farklı isimlerle anılan alıç sirkesi, antioksidan ve antiseptik özellikleriyle dikkat çeker. Elma ve üzüm sirkesi gibi yaygın olmasa da faydalarıyla bilinen alıç sirkesi, şifa dolu özellikleriyle makalelere konu olmaya başlamıştır. Geçmiş dönemlerde İbn-i Sina reçetelerine de konu olan alıç sirkesi, cilt sağlığından kalp sağlığına kadar farklı alanlarda etki sahibidir. Bu sirkenin birçok hastalığa iyi geldiği bilinenler arasındadır. Peki alıç sirkesi hangi hastalıklara iyi gelir? Zararları da var mı? Detaylar yazının devamında…

REKLAM advertisement1 ALIÇ SİRKESİ FAYDALARI REKLAM Alıç sirkesi faydaları şunlardır; İdrar söktürücü özelliğiyle öne çıkar.

Mideyi rahatlatıcı etkileri vardır.

Soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara karşı etkilidir.

Bağışıklığı güçlendirmeye ve vücut direncini artırmaya yardımcı olur.

Damarlardaki kan akışının daha hızlı olmasına destekçidir.

Uykusuzluk sorunu yaşayanlara iyi gelir.

Yüksek tansiyonu düşürme konusunda etkilidir.

Zengin vitamin içeriğiyle vücudun ihtiyaçlarını karşılar.

Vücuda dinginlik verdiğinden zihni sakinleştirici özelliği de vardır.

Damar sertliğine iyi gelme özelliğiyle öne çıkar.

Mide parazitlerini giderme konusunda etkilidir.

Kansızlık tedavisinde destekçidir.

İnsülin dengesini koruma özelliğine sahiptir. REKLAM ALIÇ SİRKESİ ZARARLARI Alıç sirkesi zararları da faydaları kadar ilgi çeken bir konusudur. Her besinde olduğu gibi alıç sirkesi de aşırı tüketim sonrasında bünyeye çeşitli zararlar verebilir. Ayrıca alerjisi olan kişilerin de alıç sirkesinden korunmasında yarar vardır. Alerjik olmayan bünyelerde alıç sirkesinin aşırı tüketimi sonucunda baş dönmesi, kalp çarpıntısı, mide bulantısı, bağırsak sorunları ve kanlı idrar görünebilir. Ancak kararında tüketildiğinde oldukça faydalıdır.

ALIÇ SİRKESİ NE İŞE YARAR? Peki alıç sirkesi ne işe yarar? İçeriğindeki B1, B2 ve C vitaminleriyle birçok faydaya sahip olan alıç sirkesinin magnezyum ve potasyum içeriğiyle de dikkat çeker. Kolesterol, şeker ve hipertansiyon gibi hastalıklara iyi gelen alıç sirkesi, aynı zamanda metabolizma hızlandırıcı özelliğiyle de beğeni toplar. Kilo vermeye destek olan alıç sirkesi, idrar söktürücü özelliğiyle de göze çarpar. Böbrek kumu dökmeye de yardımcı olan alıç sirkesi, çeşitli hastalıklara şifa olmanın yanı sıra stresi azaltma özelliğiyle de beğeni kazanır.

REKLAM ALIÇ SİRKESİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR? Bu noktada “Alıç sirkesi hangi hastalıklara iyi gelir?” sorusuna yanıt vermekte fayda var. Bunları aşağıdaki listede görebilirsiniz; Cilt üzerinde oluşan lekeleri iyileştirme özelliğine sahiptir.

Kalp çarpıntısını önleme özelliği içerir.

Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcıdır.

Böbrek kumu dökme konusunda etkilidir.

Doğal cilt temizleyici olma özelliği vardır.

Düzenli kullanımda antiseptik özelliği sayesinde sivilce ve aknelerin etkisinin azalmasını sağlar.

Kalp yetmezliğine olumlu etkileriyle öne çıkar.

Şeker hastalarının kullanımı ile insülin direnci dengesi mümkün olur.

İçeriğindeki vitaminler ile vitamin eksikliğine karşı önleyici niteliktedir. REKLAM ALIÇ SİRKESİ CİNSELLİĞE FAYDALI MI? İnternet kullanıcıları arasında sıklıkla “Alıç sirkesi cinselliğe faydalı mı?” sorularını sorduğu görülmüştür. Bu noktada alıç sirkesinin cinselliğe olan faydalarından da bahsetmek gerekir. Cinsel ilişki performansını artırmasıyla bilinen alıç sirkesi, cinsel isteksizlik sorunlarına karşı da etkili olabilir. Ayrıca düzenli tüketilen alıç sirkesinin orgazm ihtimalini artırması ve gecikmeyi önlemesi de öne çıkan faydalar arasındadır.

ALIÇ SİRKESİNİN CİLDE FAYDALARI Geleneksel anlamda birçok faydasıyla öne çıkan alıç sirkesi, cilt ve sağlık bakımında kullanılan ürünler arasındadır. Yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkan alıç sirkesi, içerdiği zengin vitamin ve minerallerle öne çıkar. Bu özellikler iyi bir cilt bakımı için ideal özellikler taşır. Alıç sirkesinin cilde faydaları birçok kişi tarafından merak edilir. Bunlara aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz; REKLAM Cildin pH dengesini düzenleyerek temizleme ve arındırma sunar. Doğal asidik yapısıyla cilt temizliği ve arındırma özelliği sunan alıç sirkesi, bilhassa yağlı cilt tipine sahip olanların fayda elde etmesini sağlar.

Gözeneklerde tıkanan fazla sebumu kaldırır. Bilhassa yağlı cilt tipine sahip olan insanlarda tıkanan gözeneklerde sivilce oluşumunun önüne geçer.

Yüksek antioksidan etkisiyle serbest radikallere karşı savaşma özelliğiyle dikkat çeker. Cilt hücrelerini koruma ve yenilenme etkileri vardır. Ayrıca bu, ince çizgi ve kırışıklık görüntüsüne karşı da etkilidir.

İçerdiği AHA ile cilt pürüzsüzlüğü sunar. Cilt üzerindeki ölü deri hücrelerini temizleyen alıç sirkesi, düzenli kullanımla doku yapısını iyileştirme etkisine sahiptir. Düzenli kullanımda cildin daha parlak görünmesini sağlar.

Cilt iltihaplarını azaltma özelliğiyle dikkat çekicidir. Alıç sirkesi, cilt tahrişi ve sivilce gibi kusurlarla mücadele etme özelliğine sahiptir. Bunun yanı sıra kızarıklık ve şişlik etkilerinin azalmasına da yardımcıdır.

Alıç sirkesi, cilt tonunu iyileştirme özelliğiyle de göze çarpar. REKLAM Alıç sirkesinin bu faydaların yanı sıra cilt tonunu dengeleme özellikleri de vardır. Hiperpigmentasyon sorunlarına karşı iyi bir savaşçı olan alıç sirkesi, düzenli kullanımda iyi bir cilt bakım ürünü olabilir.

ALIÇ SİRKESİNİN KALBE FAYDALARI Alıç sirkesinin kalbe faydaları da en az cilde sağladığı yararlar kadar fazladır. İçeriğindeki flavonoidler, antioksidanlar, mineraller ve vitaminler sayesinde kalp sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. Alıç sirkesinin kalbe olan faydaları aşağıda sıralanmıştır; Kan damarlarını güçlendirme özelliği vardır. Düzenli tüketildiğinde damar esnekliğini artırarak kan basıncı üzerinde düzenleme sağlar. Bu, kardiyovasküler rahatsızlıkların riskini azaltma konusunda faydalı olduğunu gösterir.

Kolesterol düzeylerini iyileştirmeye yardımcıdır. Alıç sirkesi, kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyelerini düşürme konusunda destekçidir. Kolesterol dengelemesiyle damar tıkanıklığını önleme özelliğine sahiptir.

İyi kolesterol olarak bilinen HDL seviyesini artırma konusunda yardımcı niteliği vardır.

Kan basıncını düzenleme özelliğiyle bilinir. Damarların rahatlamasına yardımcı olan alıç sirkesi, inme riskini düşürmeye de destekçidir.

Serbest radikalleri temizleme ve antioksidan etkisiyle öne çıkar. Kalp hastalıklarına neden olacak oksidatif stresin azaltılmasında rol sahibidir. Bu, kalp hastalıkları ve damar sertliği riskini minimize eder.

İnflamasyonu azaltma özelliğiyle bilinir. Kalp hastalıklarının çoğunun kronik iltihaplanma ile ilişkili olduğu bilinen bir gerçektir. Alıç sirkesi ise anti- inflamatuar özelliği ile kalp hastalıklarına karşı önleyici niteliktedir. Kalp hastalıklarına iyi gelen alıç sirkesi, aynı zamanda trigliserid düzeylerini düşürmesiyle de bilinir. Kalp hastalığı riskini minimize etmek için trigliserid seviyesini indirir ve daha sağlıklı olmayı destekleyebilir.

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