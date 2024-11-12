Alıç Nedir, Ne İşe Yarar? Alıç Meyvesi ve Yaprağının Sağlığa Faydaları!

Çiçekleri ve meyvesi büyük bir antioksidan kaynağı olan alıç, çeşitli mineral ve vitamin içeriğiyle göze çarpar. Eter yağı, organik asit, saponin ve çeşitli mineral değerlerine sahip olan meyve, özellikle kalp hastalıklarına yaptığı katkıya uzmanların bahsettiği bir meyve olmuştur. Eski Roma ve Yunanlılar tarafından “mutluluk” sembolü olarak görülen alıç, geçmiş dönemlerde sağlık faydaları nedeniyle yoğun olarak kullanılmıştır. Bu noktada aklınıza “Alıç meyvesi hangi hastalığa iyi gelir?” sorusu gelmiş olabilir. Bunun cevabını öğrenmek için yazının devamını okuyabilirsiniz…

REKLAM advertisement1 REKLAM ALIÇIN FAYDALARI Alıçın faydaları için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz; Uykusuzluk sorununa iyi geldiği düşünülür.

Mide rahatlatma etkisiyle öne çıkar.

Beyne giden damarların genişlemesine yardımcıdır, böylece vücudun doğal kan akışını sağlamaya destek olur.

Cinsel performansı artırmaya yardımcı olduğu düşünülür.

İdrar söktürme özelliği vardır.

Kalp krizi riskinin önüne geçer.

Damar sertliğine karşı vücudu koruma özelliğine sahiptir.

Kalp damarlarından kanın pompalanma sürecini basit hâle getirir.

Kalbin yükünü hafifletmeye destekçidir.

Kalp atışının düzenli olmasına yardım eder.

Kalp krizine karşı önleyicidir.

Tansiyon düşürücü etkisi olduğundan hipertansiyon hastaları için önerilen bir meyvedir.

Daha güçlü bir hafıza için önerilir. REKLAM ALIÇIN ZARARLARI Bu noktada alıçın zararları da merak edilmiş olabilir. Genel olarak faydalarıyla bilinen alıç, özellikle kalp çarpıntıları için iyi kabul edilir. Ancak bunu elde etmek için gereğinden fazla tüketildiğinde göğüs ağrısı ve kalp çarpıntısı gibi belirtiler gözlenebilir. Ayrıca mide bulantısı ve bağırsak kanamasına ek baş dönmesi belirtileri görülebilir. Alıç meyvesinin bilhassa kalp ilaçları ile beraber tüketilme durumuna dikkat edilmesi gerekir. Böyle bir durumda kesinlikle doktor tavsiyesi istenmelidir. Ayrıca çocukların, hamilelerin ve emziren annelerin de alıç tüketimini doktor kontrolünde yapması en doğrusudur.

ALIÇ MEYVESİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR? REKLAM Peki alıç meyvesi hangi hastalığa iyi gelir? Bilhassa kalp ve damar sağlığına konu olan hastalıklara iyi geldiği düşünülen alıç meyvesi, geleneksel tıpta da yıllar boyu bu amaçla kullanılmıştır. Bu ve bununla bağlantılı hastalıklar için kullanılan alıç meyvesi, uzmanlar tarafından kontrollü tüketilmesi konusunda uyarı yapılan bir meyvedir. Dikkatli kullanımda fayda sağlayacağı bazı hastalıklar; Tansiyon: Kan damarlarını genişletme özelliğine sahip olan alıç meyvesi, iyileştirici etkisiyle tansiyon düzenleme ve dengelemede başarılıdır. Bu noktada alıç, yüksek tansiyon sorunu olan insanlar için faydalı bir içeriktir.

Kalp Sağlığı: Kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olan alıç, yüksek tansiyonu dengeleme özelliğinin yanı sıra kalp basıncını güçlendirmeye destekçidir. Bu noktada alıç meyvesinin hafif kalp yetmezliği yaşayan kişiler için tavsiye edilmesi tesadüf değildir.

Stres: Anksiyete ve stres gibi psikolojik sorunlara iyi gelen alıç meyvesi, sinir sisteminde rahatlatıcı etkileriyle öne çıkar. Bilhassa kaygıyı azaltma ve stresi yok etme konusunda iyi olan meyvenin düzenli tüketilmesinde fayda vardır.

Kolesterol: Kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyesini düşürme konusunda etkili olan alıç meyvesi, damar ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelmesiyle bilinir. Ayrıca bu konuda oluşacak rahatsızlıklara karşı önleyici niteliği olduğu da bilinenler arasındadır. REKLAM Tüm bu sağlık sorunlarına destek olmasının yanı sıra kullanımı dikkatli olmalıdır. Çünkü alıç meyvesinin gücü yüksektir. Meyvenin yanı sıra alıç içerek takviyelerin dahi doktor kontrolünde alınması önemlidir. Bilhassa kalp ve damar hastalıkları, tansiyon ve kolesterol gibi çeşitli sorunlar yaşayan insanların doktora danışmasında fayda vardır.

ALIÇ YAPRAĞININ FAYDALARI Alıç yaprağının faydaları da meyvesi kadar merak edilir. Yaprakların ince ince kıyılması ve bir bardak suyla kaynatılması sayesinde alıç yaprağından çay yapılarak içilebilir. Demlenmesi için 10 dakikaya ihtiyaç vardır. Alıç yaprağının faydaları şunlardır; Tıpkı meyvesinde olduğu gibi yaprağında da antioksidan oranı yüksektir. Kanser hücresi oluşumunu önleyen alıç yaprağı, aynı zamanda hastalıkların hızlıca iyileşmesine de yardımcıdır.

Kan akışını hızlandırmaya destek olarak dolaşım bozukluklarına iyi gelir.

Üst solunum yolları problemlerine karşı iyi bir destekçidir.

Mide duvarını güçlendirme ve vücudu koruma gibi özellikleri vardır.

İştah baskılayıcı özelliği olduğundan diyet yapanların salata içine eklenmesi tavsiye edilir.

Kansızlığa iyi gelme özelliğiyle bilhassa el ve ayak üşümelerine karşı destekçidir.

Baş ağrısına iyi geldiğinden kronik migren tedavilerinde destek olarak önerilir.

Damar içi plak oluşumunu engelleme özelliği vardır.

Damar içinde plak arınmasına yardım eder. REKLAM ALIÇIN FAYDALARI Alıçın faydaları söz konusu olduğunda antioksidan özelliği öne çıkar. Kan damarlarını genişletmeye, kan damarlarını hasardan korumaya ve akışı iyileştirmeye destek olan alıç, sayısız faydasıyla geçmiş dönemlerde sağlık için sıkça kullanılmıştır. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğiyle öne çıkan ve enfeksiyonu önleyen alıç şu işlevlere sahiptir;

Serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırmaya yardım eder.

Bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle birçok gıda takviyesine eklenir.

Diyabet ve astım gibi kronik rahatsızlıklara karşı iyi bir tedavi destekçisidir.

Enfeksiyonu önleyerek inflamasyon ihtimalini azaltır.

Böbreklerde taş olumunun önüne geçer.

Kanser gibi hastalıkların yaşanma riskini düşürür.

Cilt üzerinde oluşan deformasyonlara karşı etkilidir.

Sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı etkisi vardır.

Hafızayı güçlendirme özelliği vardır.

Erken yaşlanma belirtilerini azaltır.

Beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcıdır. REKLAM ALIÇ MEYVESİ SİNDİRİME İYİ GELİR Mİ? Son dönemlerde bu meyvenin çayının popüler olmasıyla kullanıcıların büyük bir kısmı, “Alıç neye iyi gelir?” sorusunu sormaya başlamıştır. Lifli yapısıyla kabızlığı önleme etkisi bulunur. Bilhassa yağlı yiyeceklerin sindiriminde etkili olan alıç meyvesi, ağır yemek yiyen kişilerin sıkça başvurduğu bir seçenektir. Alıç meyvesi faydaları ile sindirim problemleriyle tanışmak istiyorsanız öğün sonrası bir fincan alıç çayı içebilirsiniz. Böylece sindirim sisteminizi rahatlatabilirsiniz.

ALIÇ MEYVESİ BAĞIRSAK SAĞLIĞINA İYİ GELİR Mİ? Alıç meyvesinin sindirim sisteminin yanı sıra bağırsak sağlığı noktasında da etkili olduğu bilinenler arasındadır. Bağırsak sağlığı için gereken faydalı bakteri oluşumuna destek olan alıç, doğal bir probiyotik olma özelliğine sahiptir. Bu özelliğiyle bağırsak enfeksiyonlarında kendini gösterebilir ve kişinin hazımsızlığını giderebilir.

ÖNERİLEN VİDEO