Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Ali Yörenç, önceki gün Etiler'de köpeği ile birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi.

Son dönemlerde tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerin "Maske ve eldiven kullanmadan sokağa çıkmayın" uyarılarına rağmen Yörenç'in tedbir almaması dikkat çekti.

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