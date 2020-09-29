SON DAKİKA! Ali Sürmeli'den haber var! Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl? - Magazin haberleri

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Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli, pazar günü ameliyata alındı. 61 yaşındaki Sürmeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, sanatçının sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

Hastamız 27 Eylül Pazar günü, kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastanemizin acil servisine başvurdu. Yaptığımız tetkiklerinde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde takip ve tedavisine devam ediliyor. Şu anda genel durumu iyi ve bilinci açıktır, felç geçirmemiştir. Kendisine acil şifalar diliyoruz.

OĞLUNDAN AÇIKLAMA

Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli, "Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" dedi.

SEVENLERİ HASTANEDE YALNIZ BIRAKMADI

Ali Sürmeli'nin rahatsızlandığını duyan sevenleri hastaneye akın ederken, aynı dizide oynadıkları bir çok ünlü sanatçı da hastaneye koştu. Ali Sürmeli'nin rol arkadaşı olan Oktay Kaynarca hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sürmeli'nin rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 5 gündür sete gelmediğini belirten Kaynarca, “Allah'a şükür aldık haberini. İyi geçmiş ameliyatı. Uyandıracaklarmış. İyi bir ameliyat olmuş. Tansiyona bağlı kanama olmuş. Cerrahi müdahale ile halledilmiş. Zaten buraya kendisi yürüyerek gelmiş. Hastayım demiş öyle yatırmışlar" dedi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL DE HASTANEYE KOŞTU

Ali Sürmeli'nin yakın arkadaşı olan ve bir çok projede birlikte çalışan Mahsun Kırmızıgül de hastaneye gelen ünlüler arasındaydı.

Ali Sürmeli'nin durumu ile ilgili konuşan Kırmızıgül, “Kalbimiz, gönlümüz onunla birlikteydi bugün. Benim çok sevdiğim bir abim. Yıllardır dostum. Her filmimde Ali Sürmeli vardı. O benim Ali abim. Buradan ayrılırken mutlu ayrılıyoruz şu anda. Umarım hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

Bahtiyar Engin ve Talat Bulut da hastaneye giderek Ali Sürmeli hakkında bilgi aldı.

ALİ SÜRMELİ HAKKINDA

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

Pek çok film ve dizide oynadı. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştı.