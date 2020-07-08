"KIZIMA DÜNYANIN EN MELEK DEDESİNİ ANLATACAĞIM"

Sunal, Instagram hesabından kızı Narin ve Kemal Sunal'ın fotoğrafının da yer aldığı bir kareyi yayınlayarak şu notu düşmüştü:

Babam... Canım babam, melek babam. Sana olan özlemimi kelimelerle anlatamam. Umarım senin kadar iyi bir baba olabilirim. Şimdi Narin’in bana, 'baba' demesini bekliyorum. İşte o zaman ona dünyanın en melek dedesini anlatacağım. Seni seviyorum...