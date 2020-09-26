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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; SHOW TV ekranlarının sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, 43'ncü yaşını önceki akşam Bebek'teki bir otelde kutladı.

Yaklaşık 10 kişinin katıldığı partide Sunal, doğum günü pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi. Mekandan eşi Nazlı Kurbanzade ve elinde hediye poşetleri ile ayrılan Ali Sunal, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Sunal, "Sevdiklerimle ve dostlarımla doğum günümü kutladık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiler" diyerek, oradan ayrıldı.