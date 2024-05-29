Ali Koç teknik direktör için tarih verdi

Yıldız oyuncularını bırakmayacaklarını ifade eden Ali Koç, "Bu kadro istatistik olarak en iyi işleri yapmış, en karakterli kadro. Branco liderliğinde yakaladığımız uyumu devam ettireceğiz. Fred, Osayi, Ferdi ve İrfan bunları hiçbir yere bırakmıyoruz devam edecekler. Eksik yerler için planlama devam ediyor." sözlerini sarf etti.