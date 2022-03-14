'Hedefimiz Türkiye’nin küresel merkeze dönüşmesi'

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Koç Holding, haftaya 2 yeni otomotiv yatırımı ile başladı. Grubun Ford Motor Company ortaklığında faaliyetlerini sürdüren şirketi Ford Otosan, Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını bünyesine katmak üzere Ford ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Koç Holding ise otomotiv endüstrisinde gelişen fırsatların incelenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Ford Motor Company, SK On Co., Ltd. ortaklığı ile Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu’nun katılması konusunda bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç bu iki yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ZORLU KOŞULLARDA EN BÜYÜK OTOMOTİV YATIRIMLARINI AÇIKLIYORUZ'

Koç Topluluğu’nun tarihindeki en büyük otomotiv yatırımlarını art arda açıklamayı sürdürdüklerini belirten Koç, "Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde rekabet gücünü artırmak, ülkemizin küresel bir merkeze dönüşmesi ve dünyanın sayılı oyuncularından biri olması en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Zorlu koşulların olduğu bir dönemde yatırımlar açıkladıklarını vurgulayan Koç, "Geçtiğimiz yılın Mart ayında, Ford Otosan’ın Türkiye'nin en büyük otomotiv yatırımı olan 20.5 milyar TL’lik elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceği yatırımının ilk fazını Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte duyurmuş, önümüzdeki 10 yılı kapsayan yatırımımızın vizyonunu açıklamıştık. Hemen ardından ise 58 milyon euro yatırım ile Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen yerli şanzımanı tanıtmıştık. Bugün de yeni bir heyecan, gurur ve mutluluk içindeyiz. Böyle olağanüstü zorlu koşulların olduğu bir dönemde tarihimizin en büyük otomotiv yatırımlarını art arda açıklıyor, ülkemizde otomotiv endüstrisinin dönüşümüne stratejik hamlelerle liderlik ediyoruz" diye konuştu.

Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasının bünyesine katılması ile Ford Otosan’ın uluslararası bir üretim şirketi haline geleceğine dikkat çeken Ali Y. Koç, "Bu yatırım ile ülkemizin ekonomisine katkıyı artırırken, global rekabet avantajı sağlayacak ileri teknolojiler üzerine çalışmayı da sürdüreceğiz. Şirketimiz Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi unvanını pekiştirecek. Ayrıca tasarımı ve mühendisliği tümüyle Ford Otosan’a ait olacak yeni nesil Courier aracını ve tam elektrikli versiyonunu Craiova’da üretecek. Bunun yanında, Ford Puma ve yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 litre EcoBoost motorların üretimini de gerçekleştirecek" bilgilerini paylaştı.

'TÜRKİYE'YE KÜRESEL REKABET AVANTAJI SAĞLAYACAK'

Koç Topluluğu’nun otomotiv sektöründe gelişen fırsatları yakından takip ettiğini de vurgulayan Ali Y. Koç, "Ortağımız Ford ile 100 yıla yaklaşan güçlü iş birliğimiz ileriye dönük stratejik yatırım fırsatlarına da imkân sağlıyor. Ford Motor Company, SK On Co., Ltd. ortaklığı ile Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu’nun katılması konusunda bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşması imzalandı. Bu hamle, topluluğumuzun ve iş ortaklarımızın ülkemize olan inancının bir ispatı olmakla birlikte, batarya üretiminde Türkiye’ye çok önemli bir küresel rekabet avantajı sağlayacak yatırımın ilk adımı olarak tarihe geçecek. Koç Topluluğu’nun otomotiv endüstrisindeki gücü ve yurt içi pazardaki lider konumu, ortağımız Ford’un bize ve ülkemize olan güveni, SK On Co., Ltd.’nin köklü tecrübesi bu projeye olan inancımızı daha da pekiştiriyor" dedi.