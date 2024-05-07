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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi! - Futbol Haberleri

        Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 18:52 Güncelleme: 07.05.2024 - 18:52
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        Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi!
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        Türkiye Futbol Federasyonu PFDK sevklerini açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

        TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        Hukuk Müşavirliği’nce 07.05.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

        1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 03.05.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 03.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        3- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü’nün 04.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        4- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu SOFIANE FEGHOULI’nın 04.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        5- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü’nün 04.05.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        6- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 04.05.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 05.05.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        8- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü’nün 05.05.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        9- BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu ALEXANDER GERARD VAN DE STREEK’in 06.05.2024 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 07.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

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        BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın aynı müsabaka sonrası yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajdaki beyanlarında ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        10- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 06.05.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

        11- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 06.05.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

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        12- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün, 03.05.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç’un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        YILDIRIM ALİ KOÇ’un(Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 03.05.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        13- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ECMEL FAİK SARIALİOĞLU’nun 02.05.2024 tarihinde basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        14- EYÜPSPOR Kulübü’nün 04.05.2024 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        EYÜPSPOR Kulübü futbolcusu MEHMET MURAT UÇAR’ın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 05.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        15- ADANASPOR A.Ş. Kulübü’nün 05.05.2024 tarihinde oynanan ALTAY - ADANASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        16- AHLATCI ÇORUM FK Kulübü’nün 05.05.2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK - ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        17- ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR Kulübü’nün 05.05.2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK - ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR Kulübü futbolcusu ÜMİT KURT’un aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR Kulübü yardımcı antrenörü KEMAL TOSUN’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        18- BOLUSPOR Kulübü’nün 05.05.2024 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        19- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 05.05.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - TUZLASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        20- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi MUHAMMED ALİ KANIÇOK’un 05.05.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-TUZLASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        TUZLASPOR A.Ş. Kulübü görevlisi İSMET İLHANLI’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        21- ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK’nın 04.05.2024 tarihinde oynanan BURSASPOR-ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “müsabakayı terk etmeleri” nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK teknik sorumlusu ÜMİT BOZKURT’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        22- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü’nün 04.05.2024 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi EMRAH YILDIZ’ın aynı müsabakadaki “hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti ve tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 07.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA AVCI’nın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        23- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 04.05.2024 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        24- BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü’nün 04.05.2024 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-DENİZLİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        25- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü görevlisi EKREM AYSA’nın 06.05.2024 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-KUŞADASISPOR TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        26- 52 ORDUSPOR FK’nın 06.05.2024 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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