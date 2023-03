Pandemiden önce "Best of" projesiyle dinleyicilerinin karşısına çıkan Güven, "O dönemin zorluğuna rağmen olumlu dönüşler aldık. Eski şarkılarımızın eski soundlarla sevilmesinden dolayı yeni soundları kabul ettirmek zordu. Farklı bir çalışma oldu. Çok da sevildi ve beğenildi. O dönem 'Best of' ile birlikte yeni döneme de geçiş yapmış oldum. Eski şarkılarımı hatırlayarak geride bırakmış oldum" dedi.