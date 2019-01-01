"İnşallah 2018 bütün kötülükleri ile birlikte geride kalmıştır. Hem dünya için hem Türkiye için 2018 çok olumlu bir yıl değildi. 2019 yeni umutlar ile hem ülkemiz için hem dünya için barış ve refah yılı olur. Yeni yıla yeni umutlar ile giriyoruz. Uludağ benim için maddiyattan çok manevi yönden önemli olan bir yer.