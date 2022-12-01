"SİVAS BİZE ÇOK YARDIM ETTİ"

Yönetmen Raşit Çelikezer, “Çok güçlü bir kadrom ve iyi senaryom vardı. Sivas bize çok yardım etti, 2000’in üzerinde Sivaslı filmimizde oynadı. Yardımcı oyuncu hiç götürmedik. Beklediğimizin çok üstünde bir ortamla ve coğrafyayla karşılaştık. İnşallah devamı nasip olur” cümleleriyle tüm Sivaslılara teşekkür etti.

Yeşim Dalgıçer ise, “Ekip olarak daha önceden birbirimizi tanıyoruz. Algı’yla iki filmdir abla kardeşi oynuyoruz. Çok güzel bir durum komedisi ve sıcacık bir aile hikâyesi. İzleyicinin kendisinden bir şey bulacağına inanıyorum” diyerek, 'samimiyet' vurgusu yaptı.

3 Sivas halkının filme sahip çıktığını anlatan Gökçe Özyol, “Çok keyifle çalıştık, Sivas’ı gördük ve lezzetlerini tattık. Çok mutluyuz” derken, aslen Sivaslı olan Ömer Kurt, “Güzel bir Sivas filmi oldu. Sivas’ın gelin - kaynana ilişkileri, örfü - adetini yansıttık. Tek temennimiz seyircinin beğenmesi. Ben orijinal Sivaslı’yım, şive yapmama gerek kalmadı” sözleriyle herkesi güldürdü.

Senarist Barış Başar, “Biz bu toprakların, coğrafyanın ve Anadolu’nun hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Oradaki bir genç kızın da aşık olabileceğini, romantik durumlar yaşayacağını, bunların sadece metropolde yaşanan durumlar olmadığını düşünerek yola çıkıyoruz. Gelin - kaynana çatışması üzerine dünyamızı kurduk. Mesela Zeynep Eronat ablamız çok tatlı bir kadındır ama kayda girildiğinde içinden canavar çıkıyor, inanamazsınız. Gelin - kaynana muhteşem bir performans çıkardılar Algı ile” açıklamasında bulundu.

Ünal Yeter de, “Biz Barış’la film yazarken eskiden izlediğimiz ailece sobanın karşısına oturulan, çoluk çocuk beraber izlediğimiz filmlerin duygusunu yakalamaya çalışıyoruz, etkisi de böyle olsun istiyoruz. Öyle naif ve temiz bir iş yaptığımızı düşünüyoruz” dedi.

Yapımcı Vahdet Erdoğan, “Sektöre ilk girdiğimizde Anadolu’da yaşanan gerçek hikâyeleri Yeşilçam tarzında perdeye aktarmak istediğimizi söylemiştik. Muhteşem bir ekiple çalıştık, filmi 3 - 4 kez izledim ve çok inanıyorum filmimize. İnşallah seneye yaz ayında yeniden Sivas’ta oluruz” açıklamasıyla devam filminin sinyalini verdi.