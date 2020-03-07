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Bu yıl kuruluşunun 110'uncu yılını kutlamaya hazırlanan İtalyan üretici Alfa Romeo, yeni Giulia GTA ve GTAm modellerini tanıttı.

İlk olarak 1965 yılında Giulia Sprint GT’nin hafifletilmiş gövde ve daha güçlü motorlu versiyonu olarak tanıtılan Giulia GTA’nın 2020 versiyonu da yine benzer felsefeyle geliştirilmiş olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Alfa Romeo'nun, Giulia GTA ve GTAm versiyonlarından sertifikalandırılmış ve numaralandırılmış olarak sipariş almaya başlayarak sadece 500 adetlik sınırlı bir üretim gerçekleştireceği bildirildi.

Otomobilde Sauber Engineering ile işbirliği yapıldığı açıklanırken, Sauber Aerokit kullanımı ile Formula 1'den gelen teknik bilgi birikimi ve deneyimlerin kullanılmasıyla, yeni Giulia GTA’nın aktif aerodinamik çözümlerle yol tutuşunun daha kuvvetli hale getirildiği kaydedildi.

AĞIRLIĞI 100 KİLOGRAM AZALTILDI

Giulia GTA’nın ön ve arka tekerlek genişliğinin 50 mm arttırılarak özellikle yay ve amortisörlerde olmak üzere süspansiyon sisteminde yapılan iyileştirmelerle yüksek hız stabilitesi arttırıldığı belirtilirken, açılımı “Gran Turismo Alleggerita” olan GTA’nın, daha hafif ve daha güçlü Giulia versiyonunda, ağırlık azaltımı içinde mühendislik çalışmaları gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Şaft, motor kaputu, tavan, ön tampon, ön çamurluklar, arka çamurluk eklentileri ve 6 nokta emniyet kemerlerine sahip karbon yarış tipi koltuklar da dahil olmak üzere kapsamlı diyet programı sonunda 100 kg ağırlık tasarruf edilen modelde, bunun dışında motorlarda, kapılarda ve yürüyen aksamda alüminyum ile bazı kompozit malzemelerin kullanıldığı açıklanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo Giulia GTA’nın kaputunun altında gücü 540 beygire yükseltilmiş 2.9 litrelik V6 Bi-Turbo motor yer alıyor. Otomobilin bu motor ile 0’dan 100 km/s hıza 3,6 saniyede ulaştığı da verilen bilgiler arasında.

Alfa Romeo, Giulia GTA ve daha performanslı türevi Giulia GTAm’den toplam 500 adet üretecek. Her biri sertifikalı ve numaralı olacak otomobillerle ilgili sipariş alımına başlandığı belirtildi.