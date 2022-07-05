Alfa Kurt filminin oyuncu kadrosu ve konusu merak edilip araştırılmaya başlandı. Yönetmenliğini Albert Hughes üstlendiği, senaryosunu Daniele Sebastian, Wiedenhaupt kalema aldığı film 17 Ağustos 2018'de vizyona girmiştir. Filmi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler için Alfa Kurt 5 Temmuz Salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak. Peki Alfa Kurt filminin oyuncuları kim, konusu ne? Alfa Kurt ne zaman vizyona girdi? İşte detaylar...
ALFA KURT FİLMİ KONUSU
Alpha, sürüsünden ayrı düşen genç bir adamın, sürüsünden ayrı kalan bir kurt ile kurduğu arkadaşlığı konu ediyor. 20 bin yıl önce Avrupa'da yaşayan genç bir adam, kabilesinin en elit grubuyla ilk avına çıktığında yaralanır. Kendine geldiğinde yalnız olduğunu fark eder ve ölüme terk edildiğini anlar. Acımasız, ağır, yabani şartlara karşı hayatta kalmak için mücadele etmesi gerekecektir. Bu sırada sürüsünden ayrılmış bir kurt bulur. Yavaş yavaş kurt ile birbirlerine alışmaya başlarlar ve güvenmeyi öğrenirler. Tüm olumsuzluklara karşı beraber sayısız zorluklardan, tehlikelerden geçerek ölümcül kış gelmeden evlerine ulaşmaya çalışırlar.
ALFA KURT FİLMİ OYUNCULARI
Kodi Smit-McPhee
Jóhannes Haukur Jóhannesson
Priya Rajaratnam
Leonor Varela
Michael Kruse-Dahl
Natassia Malthe
Marcin Kowalczyk
Spencer Bogaert
Dan Wiedenhaupt
Mercedes De La Zerda
Morgan Freeman
Jens Hultén
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