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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri

Havva Öztel koronavirüse yakalandı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantinada olan ve sağlık durumu ile ilgili konuşan Öztel, "Bugün 8. günüm. İyiyim, sayılı gün çabuk geçer" dedi

01.09.2021 - 11:42 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce Karadeniz Turu'na çıkmıştı. Ardından Marmaris'e geçen Öztel, çıktığı tatil sonrası koronavirüse yakalandı. Haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyuran Havva Öztel, son sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

    Öztel, yayınladığı gönderide, "Hayat eve sığdı... Bugün 8. günüm. İyiyim, iyi... Yarın 9. Sayılı gün çabuk geçer. Covid-19..." ifadelerini kullandı. Takipçilerinden Havva Öztel'e çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

  • O AÇIKLAMALARI BAŞINA DERT OLMUŞTU

    Öztel'in şarkıcı kızı Aleyna Tilki'nin, koronavirüs hakkındaki açıklamaları başına dert olmuştu. Tilki, geçtiğimiz yıl koronavirüs testi yaptırmış ve sonuçlarının birinin pozitif, diğerinin ise negatif çıktığını söylemişti.

    Bu açıklamalarının ardından Etiler'de objektiflere takılan Aleyna Tilki, "İlaç içtikten sonra hastalanmaya başladım. Ben şuna inanmaya başladım, kimseyi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Bu testlerin %80'i yanlış bence. Atıyorum kalp hastası biri yanlış testten dolayı bu ilacı alsa hayatını kaybetse bu adil olur mu? 'Acaba insanlar bu yüzden mi ölüyor?' diye düşündüm ama ben böyle konuşunca 'Aleyna da koronaya inanmıyor' diyorlar. Hayır inanıyorum, sonuçta tüm dünyayı etkisi altına almış durumda ama tam olarak inanmamız için testlerin doğru olması lazım" diyerek, test sonuçlarına güvenmediğini söylemişti.

  • "SORUŞTURMA AÇILDI"

    Tilki'nin o dönem tepki toplayan bu açıklamalarının ardından bir vatandaş, "Devleti aşağılayıp halk arasında korku ve paniğe neden oldu" ifadeleriyle CİMER'e şikayette bulunmuştu. Genç şarkıcı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

  • "AŞI OLDUM"

    Çıkan haberlerin ve tepkilerin ardından Amerika'da ulaştığımız Tilki'nin 43 yaşındaki annesi Havva Öztel, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Benim de kronik rahatsızlığım var ve aşımı oldum. Saçma sapan haberler" demişti.

    Havva Öztel'in aşı açıklaması kafaları karıştırırken, Öztel'in aşısını ABD'de olduğu öğrenilmişti.

  • "GARİP!"

    Ardından Bebek'te görüntülenen ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şunları demişti:

    Soruşturma açıldı mı bilmiyorum. Ben o konuşmayı aşı çıkmadan önce yapmıştım. Aşı çıktıktan sonra böyle bir şeyin gündeme gelmesi de garip. Sadece şunu söyleyeceğim; sanatkar olma yolunda emin adımlarla yürüyorum. Eğer ben bir rol modelsem, sadece yaptığım sanat ve bir sanatçı neye rol model olabilecekse beni ona konumlandırsınlar.

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